Дощі відступають, спека повертається: прогноз погоди в Україні на тиждень, 22-28 серпня

Тиждень, 22-28 серпня, в Україні буде переважно сухим та спекотним.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 22 серпня на Закарпатті та Прикарпатті очікуються грозові дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 25-30°, у східних областях до 34°, на Прикарпатті 21-26°.

23-24 серпня в країні буде переважно сухо, лише на Закарпатті та Прикарпатті ітимуть короткочасні дощі, грози. Температура вночі 15-21°, на півдні та сході країни до 24°, вдень 27-33°.

25-28 серпня в Україні також буде без опадів, лише 25 серпня в Карпатському регіоні помірний, 27-28 серпня у південних областях та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-23°, на півдні та сході країни до 26°, вдень 28-34°, 27-28 серпня на півдні 32-38°.

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У Києві 22 серпня буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вдень 28-30°. 23-26 серпня у столиці також буде сухо. Температура вночі 19-21°, вдень 30-32°. Вихідними, 27-28 серпня, у Києві опади також не передбачаються. Температура вночі 20-22°, вдень 29-31°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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