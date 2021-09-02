Дощі відступлять: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 3 вересня

На Лівобережжі буде вітряно.

У п'ятницю, 3 вересня, в Україні буде мінливо хмарна та переважно суха погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 15-20°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 8-10°.

У Києві 3 вересня буде також сухо. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 17-19°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, на початку місяця очікується навіть спека, однак наприкінці до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Якою буде погода найближчими днями та впродовж осені

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