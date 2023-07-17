Дощі з грозами на тлі нестерпної спеки: прогноз погоди в Україні на 18 липня

Теплова хвиля, яку вчені назвали "Цербер", до України не дійде, але температура повітря відчутно зросте.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

18 липня у південній частині України, в центральних областях та на сході денна температура повітря становитиме +29 +34 градуси, на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму місцями +32 +36 градусів.

У західних областях та у північних стовпчики термометрів піднімуться завтра до комфортних значень - передбачається +24+29 градусів (на Закарпатті до +30 градусів)

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у вівторок в більшості областей України.

У денні години вівторка опади припинятимуться на заході України, а в південній частині грозовий дощ більш ймовірний лише на Одещині.

У Києві 18 липня також очікується дощ з грозою. Температура повітря після сьогоднішньої спеки знизиться і становитиме +25+28 градусів.

Сьогоднішній понеділок поки що найспекотніший в Києві з найближчої перспективи - тиждень побуде із прийнятними градусами, а в суботу, 22-го липня, можливий сильний дощ та короткочасне похолодання до +18+20 градусів.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої метеорологічної організації світ вже пережив найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. Наразі Європу атакує нестерпна спека. В Італії вже є перші жертви.

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