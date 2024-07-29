Дощі з грозами охоплять частину країни: прогноз на завтра, 30 липня

Завтра, 30 липня, в Україні очікується комфортна температура повітря, впродовж дня +22+28 градусів, у південній частині +26+29 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями на Харківщині. На решті території України переважатиме суха погода", - написала вона.

У вівторок очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

У Києві передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ з грозою і +24 градуси.

Впродовж тижня опадів в Україні буде мало, температура повітря коливатиметься в межах +25+29 градусів, на півдні та південному сході +28+33 градуси.

Якою буде погода в Україні в серпні - читайте у новині.

Спека уходить, зливи з грозами приходять! Погода на наступні дні ТУТ!

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