Дощі з грозами охоплять частину країни: прогноз на завтра, 30 липня

Вдень очікується до +29.
Завтра, 30 липня, в Україні очікується комфортна температура повітря, впродовж дня +22+28 градусів, у південній частині +26+29 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями на Харківщині. На решті території України переважатиме суха погода", - написала вона.
У вівторок очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.
Погода у Києві
У Києві передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ з грозою і +24 градуси.
Впродовж тижня опадів в Україні буде мало, температура повітря коливатиметься в межах +25+29 градусів, на півдні та південному сході +28+33 градуси.
Якою буде погода в Україні в серпні - читайте у новині.
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