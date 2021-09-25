Дощів стане менше, а тепла побільшає: прогноз погоди в Україні на неділю, 26 вересня

Дощів стане менше, а тепла побільшає: прогноз погоди в Україні на неділю, 26 вересня

Вдень опади очікуються лише на сході країни.

У неділю, 26 вересня, температура повітря в Україні підвищиться ще більше, але місцями буде вітряною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні вночі в північних та північно-східних, вдень у східних областях ітимуть невеликі дощі, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° (у східних областях 5-10° тепла), вдень 13-18°, на півдні та Закарпатті 18-23°.

У Києві у неділю також місцями очікується дощ. Температура вночі 11-13°, вдень 15-17°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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