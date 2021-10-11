Дощові дні та холодні ночі: чи повернеться в Україну тепла погода

Опади на територію нашої країни принесе циклон із Балкан.
Із Балкан до України наближається циклон, який принесе із собою дощі. Щоправда, короткочасні.
Про це йдеться 11жовтня в сюжеті ТСН.19:30.
Першими дію циклону відчують у західних регіонах, а також на Вінниччині, Житомирщині та Одещині - накрапатиме там уже завтра. А у високогір'ї Карпат на додачу до дощу, можливо, навіть випаде сніг.
Наступного ж дня опадами накриє решту території - дощитиме всюди. До того ж, уночі стане помітно холодніше. Але ненадовго - заспокоюють в Укргідрометцентрі.
Тепло так швидко не відступить і посеред тижня ще про себе нагадає.
“Знову буде, як минулого тижня: вночі прохолодно, температури можуть опускатися до нуля наприкінці тижня. А в денні години сонечко буде прогрівати приземний шар повітря і буде 10, 12, а то й 15 градусів вище нуля”, - потішила прогнозом синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.