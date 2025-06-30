Дощ, грози і сильний вітер: де 30 червня вируватиме негода

Дощ. / © ТСН.ua

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Погода в Україні 30 червня буде теплою, але не занадто спекотною. Місцями дощитиме та будуть сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, місцями на півночі, півдні та в центрі - невеликі короткочасні дощі. Вдень у більшості західних та східних областей без опадів. Вдень у північній регіонах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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Вдень температура повітря у більшості областей становитиме 20-25°. На півдні країни та Закарпатті повітря прогріється до 30°.

Прогноз погоди в Україні на 30 червня. / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та на Київщині сьогодні буде мінлива хмарність. Місцями - короткочасний дощ, а в області - навіть грози. Окрім того, пориви вітру будуть до 15-18 м/с.

У Київській області вдень стовпчики термометрів покажуть +20-25°. У Києві температура повітря становитиме 21-23° тепла.

Як повідомлялося, Європу накрила пекельна спека. Цими вихідними у температура перевищила 40 градусів Цельсія. Спека, за прогнозами, триватиме до кінця наступного тижня.

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