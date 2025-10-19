- Дата публікації
-
Дощ, мокрий сніг та холод: погода на сьогодні, 19 жовтня
До України йде похолодання, яке принесе з собою мокрий сніг та опади.
Сьогодні, 19 жовтня, по всій країні пройдуть дощі, а в західних областях можливий мокрий сніг.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Без опадів буде лише на східі країни вночі, а вдень — крайній захід, Одещина та Миколаївщина.
Вітер очікується західного та північно-західного напрямків — 7-12 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви сягатимуть 15020 м/с.
Температура вночі становитиме +2…+7°С, на півдні — до +10°С. Вдень у північних, західних, Вінницькій і Черкаській областях прогнозується +4…+9°С, на решті території — +8…+13°С.
У Карпатах — вночі мокрий сніг, вдень без опадів. Температура — близько 0°С вночі та +1…+4°С вдень.
У Києві 19 жовтня — дощ, західний вітер 7-12 м/с. Температура — вночі +3…+5°С, вдень +6…+8°С.
Раніше синоптикиня повідомила, що в Україні справжнього бабиного літа не буде.