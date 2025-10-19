Дощ, мокрий сніг та холод: погода на сьогодні, 19 жовтня

Погода зіпсується / © unsplash.com

Сьогодні, 19 жовтня, по всій країні пройдуть дощі, а в західних областях можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Без опадів буде лише на східі країни вночі, а вдень — крайній захід, Одещина та Миколаївщина.

Вітер очікується західного та північно-західного напрямків — 7-12 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви сягатимуть 15020 м/с.

Температура вночі становитиме +2…+7°С, на півдні — до +10°С. Вдень у північних, західних, Вінницькій і Черкаській областях прогнозується +4…+9°С, на решті території — +8…+13°С.

У Карпатах — вночі мокрий сніг, вдень без опадів. Температура — близько 0°С вночі та +1…+4°С вдень.

У Києві 19 жовтня — дощ, західний вітер 7-12 м/с. Температура — вночі +3…+5°С, вдень +6…+8°С.

Раніше синоптикиня повідомила, що в Україні справжнього бабиного літа не буде.