Дощ, мокрий сніг та тумани: прогноз погоди в Україні на 19 березня (мапа)

В Україні у четвер, 19 березня, хмарно. Крім півдня та крайнього заходу, місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вночі та вранці на північному сході країни та в більшості центральних областей подекуди туман.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на південному сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

Погода в Україні 19 березня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У Києві та Київській області 19 березня очікується хмарна погода. Місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, зазначає Укргідрометцентр у Facebook.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

По області — вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Коли прийде потепління

Найближчими днями буде прохолодно, одягайтеся тепліше, сьогодні-завтра — найхолодніше, а потім потроху теплішатиме.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

«А якраз від 23-го березня температура повітря відчутно підвищиться», — наголосила синоптикиня.

Мапа атмосферних фронтів 19 березня / © Наталія Діденко / Facebook

«На мапі прогнозу на 19-го березня видно, наприклад, холодний фронт (синя лінія із „колючками“), шматочки теплих фронтів (червона лінія із півсферами) і фронт оклюзії (бузковий колір із „колючками“ та півсферами одночасно, над Атлантикою)», — пояснила Діденко.