Дощ переходитиме у мокрий сніг: синоптикиня сказала, коли очікувати погіршення погоди в Україні

Синоптики попереджають про зміну погодних умов в Україні: із 25-26 вересня очікується різке похолодання, а в західних областях, особливо біля Карпат, дощ почне переходити у мокрий сніг та сніг.

Про це повідомили синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За її словами, попри похолодання, опади переважно будуть у вигляді дощу, а сніговий покрив утвориться лише місцями на заході країни. Вона радить уникати сенсаційних заголовків на кшталт «Україну засипле снігом», оскільки похолодання буде помірним та локальним.

Найближчі дні, 20-21 вересня, ще збережеться тепла та сонячна погода: +24+28 градусів, без опадів. Синоптики радять скористатися цими вихідними для прогулянок на природі, планування поїздок та приємних осінніх справ.

Поступове похолодання розпочнеться із 25 вересня, коли температура повітря знизиться, а погодні умови стануть більш вологими. Наступні вихідні, 27-28 вересня, принесуть холод і дощі, тож варто готувати теплі речі, перевіряти обігрівачі та стежити за здоров’ям, особливо людям із хронічними захворюваннями.

Метеорологи наголошують, що зміна сезонів призведе до природних коливань температури та опадів, але вже у жовтні повернеться період «бабиного літа» з теплою і сонячною погодою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні у суботу та неділю 20-21 вересня переважно без опадів, лише у суботу вдень у східних областях очікується невеликий дощ.