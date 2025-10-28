ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
135
1 хв

Дощ, туман і прохолода: якої погоди очікувати в Україні 29 жовтня

Завтра в Україні буде хмарна, вогка погода, втім подекуди можливі прояснення. Жителів півдня ще потішить тепло.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Погода

Погода / © iStock

У середу, 29 жовтня, особливих змін у погоді не спостерігатиметься. Зокрема, і надалі очікуються опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Де дощитиме

Завтра в Україні очікуються дощі різної інтенсивності — від невеликих до помірних. У південній частині завтра без істотних опадів, а також у другій половині дня в західних областях прояснить.

Вітер буде західного напрямку, помірний, іноді рвучкий.

«Температура повітря найближчої ночі очікується в межах +3+8 градусів, завтра протягом дня становитиме на заході та півночі України +7+11 градусів, на решті території +10+13, у південній частині та на південному сході +13+15 градусів», — зазначила Діденко.

Що ж до Києва, продовжує синоптикиня, там очікується невеликий дощ, поривчастий західний вітер. Вночі +4+7 градусів, вдень у середу близько +10 градусів.

Як повідомляв “Укргідрометцентр”, у вівторок, 28 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Детальніше:

  • дощі — на сході та південному сході помірні, на Луганщині та Донеччині місцями значні, на заході невеликі, на решті території без опадів;

  • вітер — західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с;

  • температура — вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні та південному сході країни 11-16°.

