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ТСН у соціальних мережах

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Укрaїнa
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Дощі, блискавки й спека: Україна готується до різкої зміни погоди

Синоптики попереджають про сильну спеку, короткочасні дощі, грози та шквали в Україні 14–15 липня.

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Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик

У понеділок, 14 липня, в західних областях України, а також у Житомирській області вдень прогнозуються короткочасні дощі та грози. Подекуди можливі град і шквали вітру 15–20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер — змінних напрямків, 3–8 м/с, на Лівобережжі — північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14–19°, удень — 26–31°. На півдні та сході країни очікується спекотна погода: вночі 18–23°, вдень 29–34°, місцями — до 35–37°. У Карпатському регіоні температура становитиме 9–14° вночі та 18–23° вдень.

У Києві 14 липня опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі — 17–19°, удень — 29–31°.

За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура в Києві 14 липня була зафіксована у 2024 році — +35,9°, найнижча — у 1911 році, коли вона становила +8,0°.

На вівторок, 15 липня, прогнозується короткочасний дощ у західних та північно-східних регіонах. На решті території — без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с.

У західних і північних областях температура вночі становитиме 14–19°, удень — 24–29°. На решті території — вночі 18–23°, удень 29–34°, на півдні місцями очікується спека до 35–37°.

У Києві 15 липня також без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура — 17–19° вночі, 27–29° вдень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у світі аномальне літо і синоптикиня розповіла, у чому причина.

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