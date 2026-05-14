Дощі чи потепління: синоптик приголомшив прогнозом погоди в Україні на найближчі дні

Погода в Україні / © ТСН.ua

Реклама

В Україні найближчими днями збережеться нерівномірний характер погоди. На північному сході країни дощі зумовлюватимуть залишкові процеси від циклону, проте на решті території очікується переважно суха погода.

Про це у коментарі УНІАН повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

За словами експерта, попри прагнення українців до стабільного тепла, волога поки не залишає окремі регіони. Синоптик підкреслив, що найближчим часом дощі все ще нагадуватимуть про себе.

Реклама

«У наступні три доби точно буде подекуди ще дощити», — зауважив Іван Семиліт.

Водночас він додав, що на решті території ситуація інша: «Там вже пошириться поле підвищення атмосферного диску, тож переважно буде погода без опадів. Зокрема, завтра та післязавтра там залишатиметься суха погода».

Аналізуючи першу декаду місяця, в Укргідрометцентрі констатують — вологи країні бракувало. На всій території України тривав дефіцит опадів.

«Лише в окремі дні з переміщенням холодного атмосферного фронту спостерігалися нерівномірні дощі», — пояснив синоптик.

Реклама

Попри це, для фермерів та аграріїв новини здебільшого позитивні. Підвищення температурного фону, яке почалося з 3-4 травня, сприяло накопиченню тепла та покращило умови для росту більшості сільськогосподарських культур.

Однак не обійшлося і без погодних пасток. Синоптики фіксували малосприятливі та навіть небезпечні явища, які можуть вдарити по гаманцях дачників та агропідприємств.

«Йдеться про заморозки на поверхні ґрунту та висоті травостою, місцями — у повітрі, які становили загрозу для сходів овочевих і теплолюбних культур», — наголосив експерт.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, синоптики прогнозували суттєве потепління в Україні вже наступного тижня. За даними метеорологів, температура повітря в окремих регіонах може піднятися до +30 градусів і вище.

Реклама

Найспекотніша погода очікується на Лівобережжі, тоді як в інших областях також прогнозують відчутне підвищення температури. Метеорологи закликали українців бути готовими до першої літньої спеки та дотримуватися водного балансу.

Також, ми писали, що фахівці розповіли, як коливання температури впливають на самопочуття.

Новини партнерів