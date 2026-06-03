Дощі, грози та до +30: якою буде погода в Україні на початку червня

Літо / © pexels.com

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Упродовж поточного тижня погода залишатиметься нестійкою: сонячні періоди чергуватимуться з короткочасними дощами та грозами. Вже найближчими днями в більшості регіонів очікується комфортне літнє тепло.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха для NV.

Так, 4 червня опади прогнозують майже по всій країні, місцями можливі грози. Температура вдень сягатиме +23°C, а на півдні — до +27°C.

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Наприкінці тижня потеплішає ще більше. У п'ятницю повітря прогріється до +27°C, а у вихідні в більшості областей буде +20...+26°C. На півдні та південному сході стовпчики термометрів можуть піднятися до +29°C.

Наступного тижня тепла погода збережеться, а в південних регіонах температура місцями досягатиме +30°C.

Водночас синоптикиня попереджає про можливі грози зі шквалистим вітром та закликають стежити за оперативними прогнозами. У Волинській, Тернопільській та Сумській областях також зберігається високий рівень пожежної небезпеки через нестачу опадів.

Яка погода буде у Києві

У Києві та області 3 червня прогнозують хмарну погоду з проясненнями та дощами. Температура повітря залишатиметься доволі стриманою для початку літа: вночі до +13°C, вдень — близько +18°C.

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У середу опадів стане менше, а сонце частіше виглядатиме з-за хмар. Повітря прогріється до +20...+22°C.

У четвер, 5 червня, очікується суха та сонячна погода. До столиці надходитимуть тепліші повітряні маси, тому температура вдень підвищиться до +27°C, а вночі не опускатиметься нижче +15°C.

На вихідних, 6–7 червня, у Києві та області знову можливі локальні короткочасні дощі. Водночас буде комфортно тепло — вдень від +21 до +23°C.

«Попереду досить комфортний тиждень — неспекотний і періодично з дощами. Така класична комфортна літня погода, досить типова для червня», — завершує Птуха.

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Раніше йшлося про те, що 3 червня у Києві очікується прохолодна та дощова погода. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, опади протягом дня та температуру лише +16...+18°C вдень і +11...+13°C вночі. Причиною стане атмосферний фронт, який принесе до столиці нову хвилю похолодання. Водночас уже найближчими днями погода поступово покращиться, а температура почне зростати.

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