ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
2 хв

Дощі, грози та до +30: якою буде погода в Україні на початку червня

Початок літа в Україні буде помірно теплим, а температура повітря зростатиме поступово. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Літо

Літо / © pexels.com

Упродовж поточного тижня погода залишатиметься нестійкою: сонячні періоди чергуватимуться з короткочасними дощами та грозами. Вже найближчими днями в більшості регіонів очікується комфортне літнє тепло.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха для NV.

Так, 4 червня опади прогнозують майже по всій країні, місцями можливі грози. Температура вдень сягатиме +23°C, а на півдні — до +27°C.

Наприкінці тижня потеплішає ще більше. У п'ятницю повітря прогріється до +27°C, а у вихідні в більшості областей буде +20...+26°C. На півдні та південному сході стовпчики термометрів можуть піднятися до +29°C.

Наступного тижня тепла погода збережеться, а в південних регіонах температура місцями досягатиме +30°C.

Водночас синоптикиня попереджає про можливі грози зі шквалистим вітром та закликають стежити за оперативними прогнозами. У Волинській, Тернопільській та Сумській областях також зберігається високий рівень пожежної небезпеки через нестачу опадів.

Яка погода буде у Києві

У Києві та області 3 червня прогнозують хмарну погоду з проясненнями та дощами. Температура повітря залишатиметься доволі стриманою для початку літа: вночі до +13°C, вдень — близько +18°C.

У середу опадів стане менше, а сонце частіше виглядатиме з-за хмар. Повітря прогріється до +20...+22°C.

У четвер, 5 червня, очікується суха та сонячна погода. До столиці надходитимуть тепліші повітряні маси, тому температура вдень підвищиться до +27°C, а вночі не опускатиметься нижче +15°C.

На вихідних, 6–7 червня, у Києві та області знову можливі локальні короткочасні дощі. Водночас буде комфортно тепло — вдень від +21 до +23°C.

«Попереду досить комфортний тиждень — неспекотний і періодично з дощами. Така класична комфортна літня погода, досить типова для червня», — завершує Птуха.

Раніше йшлося про те, що 3 червня у Києві очікується прохолодна та дощова погода. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, опади протягом дня та температуру лише +16...+18°C вдень і +11...+13°C вночі. Причиною стане атмосферний фронт, який принесе до столиці нову хвилю похолодання. Водночас уже найближчими днями погода поступово покращиться, а температура почне зростати.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie