Україну накриє нестабільна погода: де чекати дощів, а у яких регіонах буде сухо і спекотно

Погода

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У понеділок, 22 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, однак удень у більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Частину Україну очікує суха і спекотна погода.

Прогноз надали в Укргідрометцентрі.

Без опадів залишаться лише південь та південний схід країни.

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Вітер буде переважно північно-західний, швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14–19°, вдень повітря прогріється до 26–31°. У східних областях прохолодніше: вночі 11–16°, вдень 23–28°.

Як інформує синоптикиня Наталія Діденко, в більшості областей України завтра, 22-го червня, очікується прийнятна температура повітря. Йдеться про показники протягом дня на рівні +25+29 градусів. Місцями стовпчики термометрів можуть сягати +30 градусів.

«Короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних, північних областях, на Черкащині та Полтавщині, ввечері на Харківщині. На решті території України — без істотних опадів», — каже вона.

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Детальніше про погоду у регіонах — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Київщина та Київ

У Київській області на понеділок, 22 червня, також прогнозують мінливу хмарність. Вночі буде сухо, а вдень очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Температура на Київщині вночі 14–19°, вдень 26–31°. У столиці вночі 17–19°, вдень близько 30°.

Діденко додає, що у столиці місцями передбачається короткочасний дощ та гроза. Але слід враховувати, що через спеку навіть невеликий дощ може вмить перейти у нетривалу, втім сильну зливу.

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Львівщина

На Львівщині очікується мінлива хмарність із погіршенням погоди у другій половині дня.

За прогнозом синоптиків, істотних опадів уночі не буде, однак після обіду пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, можливий град. У нічні та ранкові години подекуди спостерігатиметься слабкий туман.

Вітер південний із переходом на північно-західний, швидкістю 7–12 м/с. У другій половині дня місцями очікуються шквали 15–20 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме 12–17°, вдень підніметься до 26–31° тепла.

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У Львові погодні умови будуть подібними: вночі без істотних опадів, а вдень прогнозують короткочасний дощ, грозу та можливий град. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура вночі 12–14°, вдень 28–30°.

Синоптики також оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через грози, град і шквали, які очікуються у другій половині дня.

Дніпропетровщина

У понеділок на Дніпропетровщині очікується мінлива хмарність без опадів.

Вітер буде північно-західний, швидкістю 7–12 м/с.

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Температура повітря по області вночі становитиме 13–18°, вдень підніметься до 27–32° тепла.

У Дніпрі вночі прогнозують 16–18°, а вдень стовпчики термометрів покажуть 28–30°.

Харківщина

На Харківщині 22 червня очікується мінлива хмарність. Уночі істотних опадів не прогнозують, однак удень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

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Температура повітря в області вночі становитиме 12–17°, вдень — 25–30°.

У Харкові вночі буде сухо, а вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря в місті вночі 14–16°, вдень — 27–29°.

Також синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку (5 клас), яка 22 червня очікується у лісах Харківської області.

Південь та Одещина

На узбережжі Одеської області очікується спокійна та переважно комфортна погода. Протягом доби опадів не прогнозують. Вітер північний, удень зміниться на південно-західний, 6–11 м/с.

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Хвилювання моря буде легким, рівень морської безпеки — безпечний уздовж усього узбережжя.

Температура повітря вночі становитиме 16–21°, удень підніметься до 25–30°. Температура морської води — 20–21°.

Синоптики оцінюють погодні умови як безпечні (зелений рівень).

На Одещині та в Одесі очікується мінлива хмарність без опадів.

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Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме 15–20°, вдень — 27–32°. На автошляхах області видимість залишатиметься доброю.

У самій Одесі також прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю. Вночі температура становитиме 18–20°, вдень — 27–29°.

Температура морської води — 20–21°.

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Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Так, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах у разі наявності джерел відкритого вогню.

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