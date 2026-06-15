Грози, шквали та дощі: де в Україні буде найнебезпечніше 16 червня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 16 червня / © pexels.com

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У вівторок, 16 червня, Україна перебуватиме під впливом північно-західного циклону, тому переважатиме волога та прохолодна погода. Майже по всій країні пройдуть короткочасні дощі з грозами. За прогнозами синоптиків ближче до вихідних нарешті стане тепліше, а сонце частіше з’являтиметься із-за хмар.

Детальніше про погоду в Україні — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

У вівторок, 16 червня, в Україні переважатиме волога повітряна маса, майже повсюди очікуються короткочасні дощі з грозами, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

За словами Діденко, на заході та півдні України дощі будуть стихати і поступляться місцем сонцю. На решті територій вітер буде помірним, західного напрямку, проте на заході та півночі можливі сильніші пориви до 12–14 метрів за секунду.

Температура повітря очікується від +19 до +24 градусів тепла вдень, а на сході та півдні — від +22 до +26 градусів. У Києві 16 червня очікуються дощі, місцями з грозами, та рвучкий західний вітер. Стовпчики термометрів у столиці коливатимуться в межах +18…+20 градусів тепла.

Як зазначає синоптикиня, ближче до вихідних погода покращиться — дощів поменшає, а температура повітря підвищиться до +24…+29 градусів тепла.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що третю добу майже вся Україна перебуває в прохолодній нестійкій повітряній масі, яку транспортує з північного заходу масштабний глибокий циклон «SABINA».

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«З п’ятниці випадали зливові дощі різної інтенсивності у супроводі гроз», — значив метеоролог.

За його прогнозом, упродовж 16-17 червня, характер погоди суттєво не зміниться — атмосфера залишиться активною. Подекуди збиратимуться грозові хмари, які принесуть короткочасні зливи — від дрібного дощу до сильної зливи. Нічна температура триматиметься в межах +9…+14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до комфортних +19…+24 градусів вище нуля.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 16 червня в країні буде хмарно із проясненнями. Вночі у південних та центральних областях, вдень в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами.

Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +8 до +13 градусів тепла, на півдні до буде до +18 градусів тепла. Вдень по країні стовпчики термометрів покажуть від +17 до +22 градусів тепла, на Закарпатті, півдні та сході країни очікується до +26 градусів тепла.

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© Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 16 червня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями ймовірний короткочасний дощ із грозами.

Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 до +13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21.

Погода у Львові

На Львівщині 16 червня погоду в регіоні диктуватиме тил циклону, що розташувався над Фінською затокою. Очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Місцями пройдуть недовгі дощі з грозами, а вночі та вранці подекуди видимість обмежить слабкий туман.

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Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, проте вдень можливі сильні пориви до 15–20 м/с. Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища на Львівщині 16 червня / © Укргідрометцентр

Нічна температура по області коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів тепла.

У Львові вночі термометри покажуть від +7 до +9 градусів тепла, удень потеплішає до +22.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 16 червня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень місцями по області можливий невеликий короткочасний дощ, подекуди із грозами.

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Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +10 до +15 градусів тепла;

вдень від +21 до +26 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +12 до +14 градусів тепла;

вдень від +23 до +25 градусів тепла.

Погода у Харкові

За даними Харківського гідрометцентру, 16 червня в області буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірний невеликий короткочасний дощ, місцями із грозами.

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Вітер буде південно-східний та дутиме зі швидкістю 7 — 12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 16 червня очікується мінлива хмарність. На автошляхах регіону видимість буде доброю, а на морі утримається легке хвилювання та безпечний рівень води. Західний вітер дутиме зі швидкістю 6–12 м/с.

В Одесі день мине без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме від +15 до +17 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25 градусів тепла.

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По області та вздовж усього узбережжя місцями можливі короткочасні дощі з грозами, які на прибережній смузі ймовірні вночі. Температурні показники в регіоні будуть дещо контрастнішими: вночі очікується від +12 до +19 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +22…+28 градусів тепла. Температура морської води залишатиметься в межах +17…+18 градусів.

Нагадаємо, вчені попереджають, що формування супер Ель-Ніньйо найближчим часом призведе до катастрофічних лісових пожеж та масштабних повеней у найменш підготовлених до цього країнах.

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