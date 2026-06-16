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Дощі, грози та шквали: синоптики попередили про зміну погоди в Україні 16 червня
Синоптики попереджають про чергову хвилю короткочасних злив, гроз та сильних поривів вітру 16 червня.
У вівторок, 16 червня, циклон із північного заходу принесе до більшості областей України дощову й вітряну погоду з грозами.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 16 червня Україна перебуватиме під впливом вологої повітряної маси, тому майже в усіх регіонах пройдуть короткочасні дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Проте на заході та півдні країни опади будуть менш інтенсивними, а хмари частіше пропускатимуть сонячні промені.
Як зазначає Діденко, пориви вітру західного напрямку загалом залишатимуться помірними, хоча мешканцям західних і північних областей варто бути готовими до тимчасового посилення вітру до 12–14 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня коливатиметься від +19 до +24 градусів тепла, а на сході та півдні країни буде ще тепліше — від +22 до +26 градусів.
Своєю чергою очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що третю добу майже вся Україна перебуває в прохолодній нестійкій повітряній масі, яку транспортує з північного заходу масштабний глибокий циклон «SABINA». Саме тому, за його словами, цими днями в країні були зливи із грозами.
За його прогнозом, упродовж 16-17 червня, характер погоди суттєво не зміниться — атмосфера залишиться активною. Подекуди збиратимуться грозові хмари, які принесуть короткочасні зливи — від дрібного дощу до сильної зливи. Нічна температура триматиметься в межах +9…+14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до комфортних +19…+24 градусів вище нуля.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 16 червня в країні буде хмарно із проясненнями. Вночі у південних та центральних областях, вдень в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами.
Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +8 до +13 градусів тепла, на півдні до буде до +18 градусів тепла. Вдень по країні стовпчики термометрів покажуть від +17 до +22 градусів тепла, на Закарпатті, півдні та сході країни очікується до +26 градусів тепла.
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