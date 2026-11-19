Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 19 листопада / © pexels.com

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У четвер, 19 листопада, в Україні очікується мінлива та волога погода з дощами, мокрим снігом у Карпатах та поривами вітру до 20 м/с.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, в Україні 19 листопада пройдуть дощі, вдень на Лівобережжі часом значні, у Криму та Приазов’ї місцями окремі грози. Вітер вночі буде південного характеру, вдень переважно західного та дутиме із швидкість 7–12 м/с.

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У центральних і східних областях місцями ймовірні пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +7…+12. На півдні країни очікується +13…+16 градусів тепла.

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Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 19 листопада, погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, які рухатимуться на схід. Через це атмосферний тиск коливатиметься, вологість залишатиметься високою, а в низці регіонів пройдуть дощі. Водночас західний вітер принесе тепло, тож найвища температура традиційно очікується на півдні країни.

Загалом по Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі по всій території, а вдень на Лівобережжі та Закарпатті пройдуть помірні дощі. На сході та південному сході опади подекуди будуть значними, тоді як на решті території вдень обійдеться без дощів. Вітер переважатиме західний, 7–12 м/с, проте в західних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+8 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8…+13. На півдні вночі очікується +7…+12 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів тепла. У Карпатах вночі пройде помірний дощ із мокрим снігом за температури близько 0, вдень там очікується невеликий дощ і +2…+7 тепла.

Погода в Україні 19 листопада / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 19 листопада.

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