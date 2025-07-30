ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
493
Час на прочитання
1 хв

Дощі і спека відступають: якою буде погода в Україні в останній день липня

Останнього дня липня дощі відступлять, а температура знизиться на кілька градусів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Спека відступає

Спека відступає / © iStock

У четвер, 31 липня, в Україні переважатиме суха погода. Дощів не очікується майже ніде, лише на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині можливі короткочасні грозові зливи через вплив атмосферного фронту.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

На півдні, сході та у Дніпропетровській області продовжиться посуха. Температура повітря знизиться: в більшості регіонів +23…+26°, на півночі — +20…+23°, на півдні — до +32°, а на сході спека відступить до +30…+33°.

У Києві кінець липня обіцяє комфортну погоду — без дощів, із прохолодним північно-західним вітром і температурою +22…+24°.

Окремо Наталка Діденко звернула увагу на землетруси: в Україні вони можливі, але рідко, переважно на південному заході — на Закарпатті, Одещині, Буковині та в Криму. Цунамі — ще більш малоймовірне явище, але не виключене поблизу морського узбережжя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні 30 липня очікується різка зміна погоди. За прогнозом синоптиків, на півночі та в центрі пройдуть грозові дощі, температура повітря значно знизиться, а на сході та півдні ще збережеться спека.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie