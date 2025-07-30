Дощі і спека відступають: якою буде погода в Україні в останній день липня

Спека відступає / © iStock

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У четвер, 31 липня, в Україні переважатиме суха погода. Дощів не очікується майже ніде, лише на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині можливі короткочасні грозові зливи через вплив атмосферного фронту.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

На півдні, сході та у Дніпропетровській області продовжиться посуха. Температура повітря знизиться: в більшості регіонів +23…+26°, на півночі — +20…+23°, на півдні — до +32°, а на сході спека відступить до +30…+33°.

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У Києві кінець липня обіцяє комфортну погоду — без дощів, із прохолодним північно-західним вітром і температурою +22…+24°.

Окремо Наталка Діденко звернула увагу на землетруси: в Україні вони можливі, але рідко, переважно на південному заході — на Закарпатті, Одещині, Буковині та в Криму. Цунамі — ще більш малоймовірне явище, але не виключене поблизу морського узбережжя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні 30 липня очікується різка зміна погоди. За прогнозом синоптиків, на півночі та в центрі пройдуть грозові дощі, температура повітря значно знизиться, а на сході та півдні ще збережеться спека.