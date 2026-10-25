Дощі, мокрий сніг і тумани: де зіпсується погода в Україні 26 жовтня

Погода в Україні / © iStock

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У понеділок, 26 жовтня, у західних областях України очікуються дощі, а на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями значні опади. У Карпатах до дощу додасться мокрий сніг, а в південно-західних областях уночі та вранці місцями утворюватиметься туман.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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За прогнозом синоптиків, в Україні буде хмарно з проясненнями. Окрім західних областей, невеликий дощ очікується у Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях, тоді як на решті території країни істотних опадів не передбачається.

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Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с, у західних областях — західний. Температура повітря вночі становитиме 6–11° тепла, у західних і східних областях — 3–8°. Удень очікується 11–16° тепла, на заході країни — 7–12°.

© Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

За даними Укргідрометцентру, на Київщині та в столиці 26 жовтня буде хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме 6–11° тепла, вдень — 11–16°. У Києві вночі очікується 9–11° тепла, а вдень повітря прогріється приблизно до 14–16°.

Погода у Львові та області

Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує на Львівщині хмарну погоду з проясненнями та періодичні дощі. У горах удень місцями можливий мокрий сніг.

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Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря в області впродовж доби становитиме 5–10° тепла.

У Львові також буде хмарно з проясненнями, часом дощитиме. Температура протягом доби коливатиметься в межах 7–9° тепла.

Через опади на Львівщині можливе погіршення видимості.

Погода в Карпатах та на Прикарпатті

За загальним прогнозом Укргідрометцентру, у Карпатах 26 жовтня очікуються дощ і мокрий сніг, а вдень місцями можливі значні опади. Температура повітря вночі та вдень становитиме 0–5° тепла.

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На Прикарпатті вдень також прогнозують місцями значний дощ. У західних областях загалом буде прохолодніше, ніж в інших регіонах України: денна температура становитиме 7–12° тепла.

Погода в Одесі та області

Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів прогнозує на Одещині хмарну погоду з проясненнями та місцями невеликий дощ. Уночі та вранці подекуди утворюватиметься туман.

Вітер південний, 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме 8–13° тепла, вдень — 14–19°.

В Одесі також очікується невеликий дощ. Уночі буде 11–13° тепла, вдень — 15–17°.

На автомобільних дорогах Одещини вночі та вранці місцями прогнозують туман із видимістю 200–500 метрів, тому водіям варто бути особливо уважними. Уздовж узбережжя можливі місцями невеликі опади та серпанок із видимістю 1–2 км. Вітер південно-східний, 6–11 м/с. Хвилювання моря буде легким, рівні моря вздовж узбережжя залишатимуться безпечними.

Температура повітря на узбережжі вночі та вдень становитиме 13–18° тепла, морської води — 15–16°.

Погода у Дніпрі та області

За прогнозом Гідрометеорологічного центру Дніпропетровської та Донецької областей, у Дніпропетровській області 26 жовтня буде мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 7–12 м/с.

Уночі температура повітря становитиме 6–11° тепла, вдень — 13–18°.

У Дніпрі також не очікується опадів. Температура вночі буде в межах 9–11° тепла, вдень — 15–17°.

Погода у Харкові та області

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей прогнозує на Харківщині хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9–14 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме 4–9° тепла, вдень — 11–16°.

У Харкові також не передбачається істотних опадів. Уночі температура коливатиметься в межах 5–7° тепла, вдень — 12–14°.

Де в Україні буде найтепліше

За прогнозом Укргідрометцентру, найвищі денні температури серед наведених регіонів очікуються на Одещині — до 19° тепла. У Дніпропетровській області повітря прогріється до 18°, у Києві та області — до 16°.

Найпрохолодніше буде в Карпатах, де температура навіть удень становитиме лише 0–5° тепла, а дощ місцями переходитиме в мокрий сніг.

Синоптики також радять зважати на погодні умови під час поїздок: у західних областях видимість може погіршуватися через опади, а на Одещині вночі та вранці місцями очікується туман.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха проаналізувала рух повітряних мас і поділилися детальним прогнозом на останню декаду жовтня.

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