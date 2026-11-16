Дощі, мокрий сніг та наближення арктичного холоду: детальний прогноз погоди на 17 листопада

Осінь / фото ілюстративне / © Associated Press

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У вівторок, 17 листопада, погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, які принесуть дощі, подекуди з мокрим снігом, тумани та рвучкий вітер. Попри нетипове для середини листопада тепло, синоптики попереджають про високу вологість, через яку повітря відчуватиметься значно холоднішим.

Детальний прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що у вівторок, 17 листопада, вночі в західній частині, вдень також у більшості регіонів України пройдуть помірні дощі, у північних областях із мокрим снігом, лише на крайньому сході без істотних опадів.

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У західних областях подекуди буде туман. Вітер буде південного напрямку та зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +2 до +7 градусів тепла, на Лівобережжі очікується від -3 до +2, у денні години стовпчики термометрів показуватимуть від +3 до +8 градусів тепла, на Прикарпатті та в південних областях очікується до +7…+12 градусі вище нуля.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що цього тижня слід очікувати нестійкої, аномально теплої та вологої погоди.

За прогнозом синоптика, від 17 по 20 листопада погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти атлантичних циклонів. Очікується типова осіння картина: суцільна хмарність, періодичні дощі та подекуди тумани.

Як зазначає синоптик, вночі очікується від +2 до +7 градусів тепла, а вдень від +7 до +12 градусів, що на 5–6 градусів буде вище за кліматичну норму. Однак попри таку температуру повітря, «комфортного тепла очікувати не варто».

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«Посилений вітер у поєднанні з підвищеною вологістю повітря створюватиме відчуття більшої прохолоди. Тож за температурою це буде радше жовтень, а за відчуттями — цілком листопадова погода», — повідомляє Постригань.

Синоптик зауважує, що прогностичні моделі вказують на наближення арктичного холоду. Відчутне зниження температури, ймовірно, прийде вже вихідними, 21–22 листопада, тоді як нинішній робочий тиждень пройде під знаком вологої та нетипово теплої погоди.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

Як прогнозують в Українському гідрометцентрі, 14 листопада українцям слід очікувати хмарної погоди із короткочасними проясненнями. Вночі на Правобережжі, а вдень по Україні будуть дощі.

Вітер буде південно-східний, в західних областях південно-західний, та зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі та вдень становитиме від +2 до +7 градусів тепла. Вночі у східних, Сумській, Полтавській області та в Карпатах очікується до -5 градусів морозу, вдень на південному заході країни та в Криму буде від +8 до +13 градусів тепла.

Погода в Україні 17 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 17 листопада буде хмарно з проясненнями. Очікуються дощі. Вітер буде південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі та вдень коливатиметься у межах від +2 до +7 градусів тепла. У Києві вночі та вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +5 до +7 градусів тепла.

Погода у Львові

У вівторок, 17 листопада, погоду на Львівщині формуватимуть атмосферні фронти циклону, що зміщується над Балтійським морем. За прогнозом синоптиків, в області очікується хмарна з проясненнями погода, часом дощитиме, а в горах дощ переходитиме у мокрий сніг. У нічні та ранкові години місцями зберігатиметься слабкий туман.

Температура повітря по області вночі становитиме +1…+6 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +4…+9 градусів тепла. У самому Львові впродовж дня також пройде невеликий дощ після ранкового туману, вночі очікується +3…+5, а вдень — від +6 до +8 градусів тепла.

Водночас метеорологи попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища. Протягом доби місцями по області пройдуть значні опади, а вранці та вдень як на території Львівщини, так і безпосередньо у Львові очікуються сильні пориви південно-західного вітру швидкістю 15–20 м/с. У регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

© Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині та у місті Дніпро 17 листопада буде мінлива хмарність. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень очікуються дощі. Вітер буде південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься в межах:

вночі від -3 до +2;

вдень від +4 до +9;

У місті Дніпро очікується:

вночі біля 0;

вдень від +5 до +7.

Погода в Одесі

У вівторок, 17 листопада, на Одещині та в Одесі очікується хмарна та дощова погода. Вночі в регіоні пройде невеликий дощ, який удень посилиться до помірного. Вітер змінить свій напрямок із південного вночі на північно-західний вдень зі швидкістю 7–12 м/с, водночас видимість на автошляхах області залишатиметься доброю.

Температура повітря на території області вночі коливатиметься в межах +5…+10 градусів тепла, а вдень становитиме +9…+14 градусів тепла. Безпосередньо в Одесі вночі термометри покажуть +8…+10 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +10…+12.

Водночас синоптики попереджають про ускладнення погодних умов вздовж морського узбережжя Одещини, де оголошено І рівень небезпечності. Вночі та вранці там спостерігатиметься серпанок, а південно-східний вітер сягатиме 12–14 м/с, змінившись у другій половині дня на західний (6–11 м/с).

Температура повітря на узбережжі впродовж доби триматиметься на рівні +9…+14 градусів, температура морської води становитиме +10…+11, а хвилювання моря буде помірним за безпечних рівнів води.

Погода у Харкові

На Харківщині 17 листопада буде хмарно з проясненнями. Якщо вночі істотних опадів не передбачається, то вдень пройде невеликий дощ. Вночі очікується слабкий туман та паморозь.

Вітер буде південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 0 до -5 морозу, вдень очікується від +2 до +7 градусів тепла.

У місті Харкові температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -3 градусів морозу, вдень очікується до +3…+5 градусів тепла.

Раніше синоптик розповів, якою буде погода в Україні до кінця цього тижня.

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