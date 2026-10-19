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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
377
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1 хв

Дощі не вщухнуть - що буде з погодою сьогодні, 19 жовтня

На початку робочого тижня до України прийде похолодання й дощі на переважній частині території країни. Погоду в цей період формуватиме циклон, який принесе зниження температури й опади.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Погода зіпсується

Погода зіпсується / © pexels.com

У понеділок, 19 жовтня, територія України перебуватиме під впливом південного циклону. Тому в більшості областей пройдуть дощі, у південних та центральних регіонах місцями з грозою.

Про це повідомив «Український гідрометцентр».

«Хмарно. Помірні, вночі у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі; вночі на заході, вдень на Лівобережжі місцями невеликі дощі», — пишуть синоптики.

Вітер північно-східний, на сході та південному сході країни — південний, 7-12 м/с. Температура вдень 13-18°, в західних областях 8-13°.

У Києві та області у понеділок буде хмарно, дощитиме. Температура 13-15°.

Раніше синоптик повідомив, що після 20 жовтня в Україні погода налагодиться — дощі відступять і стане тепліше.

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