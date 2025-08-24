- Дата публікації
Дощі та +7 вночі: прогноз погоди на понеділок, 25 серпня
Робочий тиждень в Україні почнеться прохолодною погодою. Вночі температура повітря опуститься до +7.
У понеділок, 25 серпня, в Україні переважно без опадів, лише найближчої ночі дощі пройдуть на Полтавщині, Харківщині, подекуди на Дніпропетровщині та Черкащині. Вітер очікується західний, північно-західний, рвучкий.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря найближчої ночі буде низькою, холодно, +7+11 градусів, в Карпатах місцями +3+7 градусів, на півдні України +8+13 градусів.
«Удень у більшості областей очікується максимально +18+22 градуси, у південній частині +20+24 градуси», — зазначила вона.
У Києві без опадів, температура повітря +18+20 градусів.
Раніше повідомлялося, що у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря опустилася до +2.