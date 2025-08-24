Дощі та +7 вночі: прогноз погоди на понеділок, 25 серпня

До України прийшло похолодання / © Pixabay

У понеділок, 25 серпня, в Україні переважно без опадів, лише найближчої ночі дощі пройдуть на Полтавщині, Харківщині, подекуди на Дніпропетровщині та Черкащині. Вітер очікується західний, північно-західний, рвучкий.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря найближчої ночі буде низькою, холодно, +7+11 градусів, в Карпатах місцями +3+7 градусів, на півдні України +8+13 градусів.

«Удень у більшості областей очікується максимально +18+22 градуси, у південній частині +20+24 градуси», — зазначила вона.

У Києві без опадів, температура повітря +18+20 градусів.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря опустилася до +2.