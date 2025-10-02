- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 296
- Час на прочитання
- 1 хв
Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні, 2 жовтня
Сьогодні в Україні буде прохолодно та дощитиме, температура повітря опуститься.
Сьогодні, 2 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода.Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Місцями дощитиме.
Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».
«Сьогодні вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях пройде невеликий дощ», — йдеться в повідомленні.
Температура вдень становитиме +5…10°С. На Закарпатті до +13°С. На півдні та сході країни очікуємо вдень +12…17°С. Також на високогір’ї Карпат пройде невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень від +3°С до -2°С.
У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Очікується дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень +5…10°С. У Києві в межах +7…9°С.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що на початку жовтня погода в Україні буде холодною та мокрою.
«Жовтень в Україні розпочнеться не просто холодною погодою, а дуже холодною», — зазначила вона.