Дощі зі снігом і похолодання: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

В Україні очікується тимчасове похолодання / © УНІАН

Цього тижня на зміну сонячній та сухій погоді в Україні прийде тимчасове похолодання. У більшості регіонів пройдуть невеликі дощі, а в окремих областях можливий мокрий сніг, спричинений рухом вологих атмосферних потоків.

Погода в Україні

За словами синоптикині Наталки Діденко, 17 березня в Україні очікується прохолодна погода. Зокрема, у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській області вдень буде від +4 до +8 градусів тепла. Найтепліше 17 березня буде у західних областях.

«Найтеплішою погода очікується у західних областях, де буде +10…+16°C, На решті території України протягом дня передбачається +8…+11°C.Починають потроху з’являтися дощі — завтра невеликі пройдуть у східній частині та в навколокарпатських областях. Проте більшість областей України все ще побудуть серед сухого повітря та сонячного неба», — зазначила Діденко.

Водночас синоптик Ігор Кібальчич наголошує, що упродовж 16–22 березня погоду в Україні визначатимуть малоактивні атмосферні фронти, що принесуть дощі та мокрий сніг. За його словами, від вівторка опади охоплять західні та східні регіони, а до середи хмарність та невеликі дощі поширяться на всю країну.

Як зазначає метеоролог, у другій половині тижня, з 19 по 21 березня, у північних та західних областях очікується похолодання з мокрим снігом, тоді як на півдні та Закарпатті збережеться тепліша погода до +14 градусів тепла. Завершиться тиждень переважно без опадів завдяки північному антициклону, при цьому нічні температури коливатимуться близько нуля, а вдень повітря прогріється від +7 до +14 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру 17 березня в Україні очікується мінлива хмарність. На сході, вдень і на південному сході країни, Закарпатті та в Карпатах синоптики прогнозують невеликий дощ, на решті території — опадів не передбачається.

Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 градусів тепла до +3 градусів морозу. Вдень очікується до +10 градусів тепла, на заході та південному заході країни стовпчики термометра показуватимуть до +13 градусів вище нуля, а у північно-східній частині буде прохолодніше — від +2 до +7 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 17 березня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 17 березня очікується хмарна погода із проясненнями, без опадів. Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, вдень очікується від +5 до +10 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, у Києві 17 березня очікується хмарна погода із невеликими проясненнями. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +2 градусів вночі до +9 градусів вдень.

Прогноз погоди у Києві 17 березня / © скриншот

Погода у Харкові

У Харкові та Харківській області 17 березня буде хмарно з поясненнями. В області очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря на Харківщині вночі коливатиметься від +4 градусів тепла до -1 градусу морозу, вдень від +3 до + 8 градусів тепла.

У Харкові 17 березня очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до +2 градусів тепла вночі, вдень — від + 5 до +7 градусів тепла.

Погода в Одесі

На 17 березня в Одесі та області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Водночас на Одещині очікується слабкий вітер змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с, хоча безпосередньо вздовж узбережжя переважатиме північний вітер до 11 м/с.

Температура повітря в нічні години коливатиметься від -1 градусу морозу до +6 градусів тепла (в Одесі — близько +4 градусів тепла), а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13 градусів тепла.

На автошляхах області видимість буде доброю. Ситуація на морі залишатиметься спокійною: спостерігатиметься легке хвилювання при безпечному рівні води, а її температура становитиме від +5 до +6 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині сонячна суха погода різко зміниться: вже 17–18 березня під впливом баричної улоговини з півдня хмарність збільшиться і пройдуть невеликі дощі. У вівторок, 17 березня, у Дніпрі та області очікується хмарна погода з проясненнями та північно-східний вітер зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла (у місті Дніпро близько +2 градусів тепла), а вдень прогріється від +6 до +11 градусів тепла.

Надалі погоду в регіоні визначатиме гребінь північного антициклону, завдяки якому опади припиняться. Температурні показники дещо зростуть: вночі очікується до +6 градусів тепла, а вдень повітря прогріється від +8 до +13 градусів тепла.

Попри тимчасове похолодання на початку тижня та постійний північно-східний вітер, погода загалом відповідатиме типовому березневому характеру.

Прогноз погоди у Дніпропетровській області на тиждень / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині погоду 17 березня визначатиме погоду визначатиме проходження малоактивного холодного атмосферного фронту з заходу. В області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла, вдень очікується до +12 градусів тепла.

У Львові очікується хмарна погода з невеликими проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень очікується невеликий дощ. Вночі та вранці жителів регіону попереджають про слабкий туман. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 0 до +2 градусів тепла, вдень — до +11 градусів тепла.

Погода у Черкасах

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що через північно-східний вітер весняне тепло в регіоні стало помірнішим: вдень до температура повітря становить до +12 градусів тепла, а вночі до -1 градусу морозу. За словами синоптика, цей тиждень буде із невеликим похолоданням та хмарністю.

З вівторка по четвер під впливом південно-східного циклону денна температура становитиме від +5 до +10 градусів тепла, а вночі очікується від до -3 градусів морозу. У східних районах області можливий мокрий сніг. Як зазначає метеоролог, вже у п’ятницю, 20 березня, на зміну прийде північний антициклон: небо проясниться, а повітря прогріється ще на пару градусів.

Погода у Запоріжжі

На Запоріжжі упродовж робочого тижня погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики істотних опадів не передбачають, лише 17 березня очікуються невеликі дощі.

Температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градусів тепла вночі, вдень очікується до +13 градусів тепла.

Прогноз погоди у Запорізькій області на тиждень / © Укргідрометцентр

