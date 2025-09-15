- Дата публікації
Дощі та похолодання: синоптики оновили погноз погоди на 15 вересня
Робочий тиждень в Україні розпочнеться зміною погодними умовами. На Закарпатті та в Карпатах подекуди грози
Сьогодні, 15 вересня, в Україні пройдуть значні дощі у низці областей, очікується мінлива хмарність.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
На Закарпатті та в Карпатах подекуди грози. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
У західних областях помірні, на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями значні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.
Температура вдень становитиме +20…25°С. На заході країни буде +16…21°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області +20…25°С, а у столиці в межах +21…23°С.
Раніше синоптикиня повідомила, що у найближчі п’ять років світ очікує подальше зростання середніх температур і збільшення кількості аномально спекотних днів.