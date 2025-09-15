ТСН у соціальних мережах

Дощі та похолодання: синоптики оновили погноз погоди на 15 вересня

Робочий тиждень в Україні розпочнеться зміною погодними умовами. На Закарпатті та в Карпатах подекуди грози

Автор публікації
Анастасія Павленко
До України йде похолодання

До України йде похолодання / © unsplash.com

Сьогодні, 15 вересня, в Україні пройдуть значні дощі у низці областей, очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

На Закарпатті та в Карпатах подекуди грози. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У західних областях помірні, на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями значні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів.

Температура вдень становитиме +20…25°С. На заході країни буде +16…21°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області +20…25°С, а у столиці в межах +21…23°С.

Раніше синоптикиня повідомила, що у найближчі п’ять років світ очікує подальше зростання середніх температур і збільшення кількості аномально спекотних днів.

