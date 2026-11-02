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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Дощі, туман і до +15°: якою буде погода в Україні сьогодні, 2 листопада

У понеділок, 2 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода без істотних опадів. Водночас у деяких регіонах очікуються дощі та ранковий туман, а температура повітря місцями сягне +15°.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Погода 2 листопада

Погода 2 листопада / © pexels.com

У понеділок, 2 листопада, на території України утримуватиметься хмарна погода. Суттєвих опадів фахівці не передбачають, проте в окремих регіонах парасольки все ж знадобляться.

В Укргідрометцентрі поділилися актуальним прогнозом на сьогодні, 2 листопада.

Погода в Україні сьогодні, 2 листопада

У нічні години незначні дощі можливі на північному сході, а протягом дня синоптики прогнозують невеликі опади ще й на півдні Одещини.

Окрім цього, жителям Карпатського регіону, а також східних і північно-східних областей варто враховувати зниження видимості на автошляхах — уночі та вранці тут місцями формуватиметься серпанок туману.

Повітряні маси переміщатимуться переважно у північно-західному напрямку, хоча в південній частині країни вітер змінить свій напрямок на північно-східний. Швидкість вітру коливатиметься у межах 5–10 м/с.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

«Нічна температура становитиме 2–7° тепла; вдень очікується 7–12°, а на південному сході країни стовпчики термометрів піднімуться до 15°», — повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві та області 2 листопада

Жителям житомирсько-київського регіону та самої столиці слід готуватися до хмарного дня без істотних опадів. Вітер очікується північно-західний, помірний — від 5 до 10 м/с.

На Київщині вночі термометри покажуть 2–7 °C, а вдень повітря прогріється до 7–12 °C.

У Києві вночі очікується 4–6 °C, а вдень позначки піднімуться до 7–9 °C.

Коли буде похолодання в Україні

Нагадаємо, від 4 листопада в Україні очікується зниження температури, яке спочатку відчують мешканці західних та північних областей, а згодом і решта території країни.

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, вдень температура повітря становитиме від 3 до 9 °C, а вночі опускатиметься місцями до 3 °C з першими заморозками.

Найбільша ймовірність першого снігу очікується 6–7 листопада через проходження холодного атмосферного фронту. У північних, північно-східних регіонах та в Карпатах дощ місцями переходитиме у мокрий сніг, який подекуди може утворити тимчасовий покров завтовшки 0,5–4 см. На півдні країни передбачаються переважно дощі та мряка.

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