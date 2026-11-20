Зміна погоди / © ТСН

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Найближчими днями в Україні розпочнеться перехід до зимових погодних умов — після порівняно теплих вихідних до країни прийдуть похолодання, мокрий сніг та ожеледиця.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Telegram.

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Де пройдуть опади

За прогнозом синоптикині, в суботу, 21 листопада, температура повітря ще утримуватиме позитивні показники:

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у більшості областей вдень очікується +4…+7 градусів;

у центральних регіонах — +5…+10 градусів;

на півдні повітря прогріється до +10…+15 градусів.

Опади у вигляді дощу 21 листопада пройдуть переважно в західних і північних областях, а ввечері дістануться Черкащини, Полтавщини та Харківщини.

У Карпатах прогнозують мокрий сніг, на решті території — без істотних опадів.

Коли очікувати суттєвої зміни погоди

Суттєва зміна погоди розпочнеться наприкінці тижня. У неділю, 22 листопада, в Україні почне холоднішати, а вже в понеділок, 23 листопада, стовпчики термометрів навіть у денні години опустяться до 0 градусів, вночі очікуються невеликі «мінуси».

Діденко попереджає про ускладнення погодних умов: мокрий сніг, його налипання та ожеледицю на дорогах.

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Погода в Києві

21 листопада (субота): періодичний дощ, вдень до +6 градусів

22 листопада (неділя): без істотних опадів, похолодає до +3 градусів

23 листопада (понеділок): близько 0 градусів, ймовірний мокрий сніг, на дорогах утвориться ожеледиця

Вплив холодної повітряної маси

Наталка Діденко додала, що наступний тиждень в Україні пройде під впливом холодної повітряної маси зі снігом та ожеледицею, і лише в південних областях збережеться дещо тепліша погода.

Нагадаємо, за оцінкою кліматологів, упродовж XXI століття очікується подальше зростання температури, особливо помітним воно може бути взимку. Фахівці також прогнозують зміни сезонності опадів і скорочення тривалості зимового періоду.

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