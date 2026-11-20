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Дощі зміняться мокрим снігом, а температура впаде до нуля: синоптикиня попередила про ускладнення погоди в Україні
Уже від неділі в Україні розпочнеться поступове похолодання, а в понеділок, 23 листопада, температура знизиться до нуля градусів і принесе мокрий сніг, налипання та небезпечну ожеледицю на дорогах.
Найближчими днями в Україні розпочнеться перехід до зимових погодних умов — після порівняно теплих вихідних до країни прийдуть похолодання, мокрий сніг та ожеледиця.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Telegram.
Де пройдуть опади
За прогнозом синоптикині, в суботу, 21 листопада, температура повітря ще утримуватиме позитивні показники:
у більшості областей вдень очікується +4…+7 градусів;
у центральних регіонах — +5…+10 градусів;
на півдні повітря прогріється до +10…+15 градусів.
Опади у вигляді дощу 21 листопада пройдуть переважно в західних і північних областях, а ввечері дістануться Черкащини, Полтавщини та Харківщини.
У Карпатах прогнозують мокрий сніг, на решті території — без істотних опадів.
Коли очікувати суттєвої зміни погоди
Суттєва зміна погоди розпочнеться наприкінці тижня. У неділю, 22 листопада, в Україні почне холоднішати, а вже в понеділок, 23 листопада, стовпчики термометрів навіть у денні години опустяться до 0 градусів, вночі очікуються невеликі «мінуси».
Діденко попереджає про ускладнення погодних умов: мокрий сніг, його налипання та ожеледицю на дорогах.
Погода в Києві
21 листопада (субота): періодичний дощ, вдень до +6 градусів
22 листопада (неділя): без істотних опадів, похолодає до +3 градусів
23 листопада (понеділок): близько 0 градусів, ймовірний мокрий сніг, на дорогах утвориться ожеледиця
Вплив холодної повітряної маси
Наталка Діденко додала, що наступний тиждень в Україні пройде під впливом холодної повітряної маси зі снігом та ожеледицею, і лише в південних областях збережеться дещо тепліша погода.
Нагадаємо, за оцінкою кліматологів, упродовж XXI століття очікується подальше зростання температури, особливо помітним воно може бути взимку. Фахівці також прогнозують зміни сезонності опадів і скорочення тривалості зимового періоду.