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Дощі будуть змінюватися спекою, а температура буде: коли буде погода в Україні наступної тижня
Українцям слід готуватися до нестійкої погоди на неділі 15-21 червня.
Новий тиждень в Україні пройде під впливом атмосферних фронтів, тому погода залишатиметься мінливою. У різних регіонах очікуються короткочасні дощі та грози, а температурні показники будуть періодично змінюватися від помірного тепла до літньої спеки.
Про це пише синоптик Ігор Кібальчич.
Якою буде погода в Україні: прогноз на тиждень 15-21 червня
На початку тижня більшість областей будуть перебувати у зоні нестійкої погоди. Місцями можливі опади та поривчастий вітер, особливо у західних та північних регіонах. Водночас на півдні та сході буде тепліше, а кількість сонячних годин збільшиться.
У середині тижня температура повітря почне підвищуватися. У денний час стовпчики термометрів у багатьох областях будуть сягати літніх значень, хоча локальні грози все ще можуть нагадувати про себе. Найкомфортніші погодні умови прогнозуються у центральних регіонах країни.
Ближче до вихідних атмосферні процеси знову активізуються. Подекуди можливі дощі різної інтенсивності та грозові явища. При цьому температура буде досить високою для червня, особливо в південних областях.
Детальніше про погоду:
Понеділок, 15 червня
Дощі охоплюватимуть більшість областей, місцями грози та сильний вітер.
Без істотних опадів вдень буде лише біля Криму та Приазов'ї.
Вночі +7…+16 °С, вдень +17…+27 °С.
Вівторок, 16 червня
Грозові дощі прогнозують по всій країні.
Подекуди можливі град і шквалі до 20 м/с.
Вночі +7…+16 °С, вдень +19…+27 °С.
Середа, 17 червня
Опадів стане менше: вночі дощитиме на сході, вдень місцями біля центру та півночі.
На більшості території сухо та тепло.
Вночі +7…+16 °С, вдень +20…+28 °С.
Четвер, 18 червня
Вночі без опадів.
Вдень грози можливі на заході, півночі та сході.
Температура підвищиться до +22…+30 °С.
П'ятниця, 19 червня
Дощі поширюватимуться на більшість областей, крім півдня.
Місцями грози та дрібний град.
Вночі +12…+18 °С, вдень +23…+32 °С.
Субота, 20 червня
Зливи та грози очікуються переважно на Лівобережжі.
Можливі шквалі до 22 м/с і град.
Вночі +12…+17 °С, вдень +23…+33 °С.
Неділя, 21 червня
На більшій частині території України без опадів.
Грозові дощі затримаються лише на сході.
Вночі +10…+16 °С, вдень +23…+28 °С, на сході до +23 °С.
Синоптики радять стежити за щоденними оновленнями прогнозів, адже погодні умови протягом тижня можуть швидко змінюватись залежно від проходження атмосферних фронтів.
Раніше стало відомо, що в Україні очікується негода. Зокрема, у Києві та області найближчим часом очікуються грози із короткочасними дощами. Місцями можливі сильні зливи, град та шквальний вітер до 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності.