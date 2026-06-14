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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Дощі будуть змінюватися спекою, а температура буде: коли буде погода в Україні наступної тижня

Українцям слід готуватися до нестійкої погоди на неділі 15-21 червня.

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Дощі будуть змінюватися спекою, а температура буде: коли буде погода в Україні наступної тижня

© ТСН

Новий тиждень в Україні пройде під впливом атмосферних фронтів, тому погода залишатиметься мінливою. У різних регіонах очікуються короткочасні дощі та грози, а температурні показники будуть періодично змінюватися від помірного тепла до літньої спеки.

Про це пише синоптик Ігор Кібальчич.

Якою буде погода в Україні: прогноз на тиждень 15-21 червня

На початку тижня більшість областей будуть перебувати у зоні нестійкої погоди. Місцями можливі опади та поривчастий вітер, особливо у західних та північних регіонах. Водночас на півдні та сході буде тепліше, а кількість сонячних годин збільшиться.

У середині тижня температура повітря почне підвищуватися. У денний час стовпчики термометрів у багатьох областях будуть сягати літніх значень, хоча локальні грози все ще можуть нагадувати про себе. Найкомфортніші погодні умови прогнозуються у центральних регіонах країни.

Ближче до вихідних атмосферні процеси знову активізуються. Подекуди можливі дощі різної інтенсивності та грозові явища. При цьому температура буде досить високою для червня, особливо в південних областях.

Детальніше про погоду:

Понеділок, 15 червня

  • Дощі охоплюватимуть більшість областей, місцями грози та сильний вітер.

  • Без істотних опадів вдень буде лише біля Криму та Приазов'ї.

  • Вночі +7…+16 °С, вдень +17…+27 °С.

Вівторок, 16 червня

  • Грозові дощі прогнозують по всій країні.

  • Подекуди можливі град і шквалі до 20 м/с.

  • Вночі +7…+16 °С, вдень +19…+27 °С.

Середа, 17 червня

  • Опадів стане менше: вночі дощитиме на сході, вдень місцями біля центру та півночі.

  • На більшості території сухо та тепло.

  • Вночі +7…+16 °С, вдень +20…+28 °С.

Четвер, 18 червня

  • Вночі без опадів.

  • Вдень грози можливі на заході, півночі та сході.

  • Температура підвищиться до +22…+30 °С.

П'ятниця, 19 червня

  • Дощі поширюватимуться на більшість областей, крім півдня.

  • Місцями грози та дрібний град.

  • Вночі +12…+18 °С, вдень +23…+32 °С.

Субота, 20 червня

  • Зливи та грози очікуються переважно на Лівобережжі.

  • Можливі шквалі до 22 м/с і град.

  • Вночі +12…+17 °С, вдень +23…+33 °С.

Неділя, 21 червня

  • На більшій частині території України без опадів.

  • Грозові дощі затримаються лише на сході.

  • Вночі +10…+16 °С, вдень +23…+28 °С, на сході до +23 °С.

Синоптики радять стежити за щоденними оновленнями прогнозів, адже погодні умови протягом тижня можуть швидко змінюватись залежно від проходження атмосферних фронтів.

Раніше стало відомо, що в Україні очікується негода. Зокрема, у Києві та області найближчим часом очікуються грози із короткочасними дощами. Місцями можливі сильні зливи, град та шквальний вітер до 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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