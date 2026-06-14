Дощі будуть змінюватися спекою, а температура буде: коли буде погода в Україні наступної тижня

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Новий тиждень в Україні пройде під впливом атмосферних фронтів, тому погода залишатиметься мінливою. У різних регіонах очікуються короткочасні дощі та грози, а температурні показники будуть періодично змінюватися від помірного тепла до літньої спеки.

Про це пише синоптик Ігор Кібальчич.

Якою буде погода в Україні: прогноз на тиждень 15-21 червня

На початку тижня більшість областей будуть перебувати у зоні нестійкої погоди. Місцями можливі опади та поривчастий вітер, особливо у західних та північних регіонах. Водночас на півдні та сході буде тепліше, а кількість сонячних годин збільшиться.

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У середині тижня температура повітря почне підвищуватися. У денний час стовпчики термометрів у багатьох областях будуть сягати літніх значень, хоча локальні грози все ще можуть нагадувати про себе. Найкомфортніші погодні умови прогнозуються у центральних регіонах країни.

Ближче до вихідних атмосферні процеси знову активізуються. Подекуди можливі дощі різної інтенсивності та грозові явища. При цьому температура буде досить високою для червня, особливо в південних областях.

Детальніше про погоду:

Понеділок, 15 червня

Дощі охоплюватимуть більшість областей, місцями грози та сильний вітер.

Без істотних опадів вдень буде лише біля Криму та Приазов'ї.

Вночі +7…+16 °С, вдень +17…+27 °С.

Вівторок, 16 червня

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Грозові дощі прогнозують по всій країні.

Подекуди можливі град і шквалі до 20 м/с.

Вночі +7…+16 °С, вдень +19…+27 °С.

Середа, 17 червня

Опадів стане менше: вночі дощитиме на сході, вдень місцями біля центру та півночі.

На більшості території сухо та тепло.

Вночі +7…+16 °С, вдень +20…+28 °С.

Четвер, 18 червня

Вночі без опадів.

Вдень грози можливі на заході, півночі та сході.

Температура підвищиться до +22…+30 °С.

П'ятниця, 19 червня

Дощі поширюватимуться на більшість областей, крім півдня.

Місцями грози та дрібний град.

Вночі +12…+18 °С, вдень +23…+32 °С.

Субота, 20 червня

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Зливи та грози очікуються переважно на Лівобережжі.

Можливі шквалі до 22 м/с і град.

Вночі +12…+17 °С, вдень +23…+33 °С.

Неділя, 21 червня

На більшій частині території України без опадів.

Грозові дощі затримаються лише на сході.

Вночі +10…+16 °С, вдень +23…+28 °С, на сході до +23 °С.

Синоптики радять стежити за щоденними оновленнями прогнозів, адже погодні умови протягом тижня можуть швидко змінюватись залежно від проходження атмосферних фронтів.

Раніше стало відомо, що в Україні очікується негода. Зокрема, у Києві та області найближчим часом очікуються грози із короткочасними дощами. Місцями можливі сильні зливи, град та шквальний вітер до 15-20 м/с. Оголошено 1-й рівень небезпечності.

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