Дощитиме на заході та припікатиме у Києві: якою буде погода 23 вересня

Тепла осінь / © Credits

В Україні 23 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 16-21°.

Мапа погоди на 23 вересня / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди для Києва та області

У Києві та у Київській області 23 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач попередив, що цього року в Україні буде цілих три бабиних літа. Значні потепління очікуються у жовтні, листопаді та навіть у грудні.