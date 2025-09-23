- Дата публікації
Дощитиме на заході та припікатиме у Києві: якою буде погода 23 вересня
В Україну прийдуть одразу три бабиних літа: у жовтні, листопаді та навіть у грудні.
В Україні 23 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями невеликий дощ.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°, на Волині, Рівненщині та Львівщині 16-21°.
Прогноз погоди для Києва та області
У Києві та у Київській області 23 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°.
У Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°.
Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач попередив, що цього року в Україні буде цілих три бабиних літа. Значні потепління очікуються у жовтні, листопаді та навіть у грудні.