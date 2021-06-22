Дошкуляють морські блохи і "кусаються" ціни: блогер розповів, як зараз відпочивається у курортному Бердянську (відео)

За словами блогера, ціни на житло у Бердянську коливаються від 100 до 1700 грн з людини.

У Бердянську Запорізької області курортний сезон у повному розпалі.

Про вартість номерів, стан пляжів та води у морі у курортному Бердянську розповів блогер Євген Панюта.

За його словами, ціни на житло на курорті різні. Так житло без зручностей економ-класу можна знайти за 100 грн з людини за добу. Апартаменти зі зручностями обійдуться від 500 до 1700 грн в залежності від близькості розташування їх до моря.

На міських пляжах здебільшого чисто, щоправда відпочивальникам дошкуляють морські блохи. Їхні укуси можуть викликати алергічні реакції свербіж та почервоніння.

У Бердянську, розповідає блогер, є нудистський пляж, а морська вода має температуру 22,8 градуса Цельсія. Блогер зазначив, що після того, як міський пляж Бердянська потрапив у скандал, його прибрали, а всю камку вивезли. Камка, яка присутня у воді, під час входження у море таки псує враження.

Самі пляжі не дуже широкі, але місця для шезлонгів є. Аренда ліжака коштує до 13:00 - 50 гривень, а після 13:00 до 19:00 - 75 гривень.

"Добре, що ділять день на дві частини. Ми часто відпочивали, хочеш полежати години три, а з тебе беруть повну вартість шезлонгу", – прокоментував такі розцінки блогер.

Він додав, що на іншому пляжі оренда шезлонга коштує 80 гривень за дві години.

"Щодо розваг, присутні багато різноманітних кафе. В них встановили великі екрани для перегляду матчів "Євро-2020". Багато розваг розраховані на вечірній відпочинок. Все працює на повну. Присутні морські розваги - можна покататися на піратській яхті. Прогулянки 120 - 200 грн з людини. Стосовно перекусу, наприклад, сосиски в лаваші коштують в середньому 60 гривень, безалкогольний мохіто - 45 гривень, лимонад - 11 гривень", - розповів Євген Панюта.

Нагадаємо, що м. Бердянськ Запорізької області через негоду затопило пляжі та кафе. Наразі вода там стоїть по коліна.

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