Досі перед очима дівчинка із розірваною курточкою: лікарі розповіли, як у перші хвилини приймали постраждалих у Броварах

Наразі СБУ розглядає три версії трагедії у Броварах. Серед них - умисні дії, які призвели до падіння вертольота.

Медичні працівники пригадали перші хвилини, коли до лікарні почали привозити постраждалих після падіння гелікоптера на дитсадок у Броварах.

Про це йдеться у репортажі Суспільного.

"Про те, що сталося, я дізналася, коли мені подзвонила дочка, — говорить одна з медсестер поряд з рецепцією лікарні у Броварах. — Каже, мама, жди, зараз у вас буде жесть. Так і було".

Інша медсестра розповіла, що сьогоднішній ранок - це було "пекло".

"Мені досі перед очима стоїть ця дівчинка, яку привіз тато. У неї була така курточка, вся розірвана, крізь дірки з неї сипався пух. Потім одразу забіг інший чоловік ще з однією дівчинкою на руках. Кричить: "Куди?" Я відповіла, що зразу в реанімацію. А далі стали заносити більше дітей, третє, четверте… Це просто якесь пекло", - пригадала вона.

Лікар Сергій Вікторович говорить, що з пів восьмої ранку був на роботі. Про авіакатастрофу дізнався, коли до них почали заносити перших пацієнтів.

"Про те, що сталося, дізнався, коли нам стали заносити пацієнтів. А потім вже прочитав в новинах. Зараз усім надається допомога. Родичі й постраждалі поки спілкуватися ні з ким не хочуть", - сказав він.

Падіння гвинтокрила у Броварах: версії трагедії

У Броварах на Київщині вранці 18 січня сталася авіакатастрофа за участю гвинтокрила ДСНС. На борту було керівництво МВС. Через падіння вертольота ДСНС загинуло 14 людей, з них одна дитина. Серед жертв - міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

У СБУ наразі розглядають три версії падіння вертольта. Це - порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Речник відомства додав, що співробітники СБУ проводять комплекс технічно-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв'язки і деталі трагеді.

Зеленський за 18 січня: катастрофа у Броварах; пекло на фронті; допомога від Канади

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