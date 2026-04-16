"Досі тремтять руки": пані посол ЄС розповіла, як пережила пекельну ніч через атаку РФ

Пані посол Євросоюзу Катаріна Матернова в укритті під час атаки на Україну 16 квітня / © Facebook-сторінка Катаріни Матернової

Реклама

Пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова провела ніч проти 16 квітня в укритті під звуки вибухів та висловилась про наслідки чергового російського терору. Дипломатка назвала ворожу атаку «нападом на невинних людей уві сні».

Про це Матернова написала на своїй Facebook-сторінці.

«Ця ніч була жахливою. На фото я сиджу в укритті, де провела значну частину ночі. У мене досі тремтять руки. Місто пахне димом від пожеж, які спалахнули в різних районах. Влада підраховує жертв — загиблих і поранених», — йдеться у заяві пані посла ЄС.

Реклама

Вона зазначила, що Росія здійснила черговий масований удар по Україні, атакувавши найбільші міста. У кілька хвиль було випущено 44 балістичні та крилаті ракети, а також 659 дронів. Основними цілями стали житлові будівлі.

Унаслідок обстрілів загинули щонайменше 14 людей, ще понад 90 дістали поранення.

Матернова підкреслила, що це була не «операція», «це був напад на невинних людей уві сні». За її словами, повітряні тривоги не вщухали, а вибухи здавалися безперервними.

«Я щоразу замислююся, як Україна знову піднімається зранку. Як міста оживають, і люди поспішають на роботу — виснажені, налякані, спустошені. Це триває вже понад чотири роки. Скільки ще це може тривати?» — резюмувала дипломатка.

Реклама

Нагадаємо, президент Євроради Антоніу Кошта назвав жахливою масовану атаку РФ на Україну 16 квітня, коли десятки ракет та сотні дронів вдарили по Києву, Дніпру, Одесі та Харкову, поки люди спали. Він наголосив, що окупанти навмисно атакували рятувальників під час повторних ударів. За словами Кошти, оскільки агресія Кремля зазнає невдачі, Росія свідомо тероризує цивільних. Вона має негайно припинити цю війну терору.

Війна в Україні: РФ обстрілює мирні міста

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок нічного удару по житлових кварталах 16 квітня зросла до чотирьох осіб. У лікарні від надважких поранень помер 48-річний чоловік, а раніше рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох жінок. Окупанти цинічно атакували мирне місто, поки люди спали.

Зауважимо, через гостру нестачу ракет до комплексів Patriot Україна має труднощі з перехопленням балістичних цілей, чим активно користується ворог, змінюючи тактику. За словами військового Олександра Мусієнка, РФ переходить на балістику та планує масштабувати атаки дронами до тисячі одиниць за раз для цілодобового психологічного терору. Постачання ППО ускладнюється через дефіцит снарядів у світі, зокрема в зоні Перської затоки.