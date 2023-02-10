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"Досить розмов і вагань": на тлі масованого обстрілу Подоляк закликав дати Україні необхідну зброю

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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"Досить розмов і вагань": на тлі масованого обстрілу Подоляк закликав дати Україні необхідну зброю

Фото: Getty Images

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав надати Україні всю необхідну зброю, аби зупинити геноцид українців.

Протягом доби Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. У ОП наголосили, що захисникам необхідно більше зброї, аби зупинити ворожий геноцид.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму твітері.

"Всю ніч і ранок РФ завдавала ударів по містах України. Наміри РФ ті ж самі: масові руйнування та вбивства. Досить розмов і політичних вагань. Лише швидкі ключові рішення: ракети великої дальності, винищувачі, логістика оперативного постачання. Інакше геноцид не зупинити", - наголосив радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, вранці 10 лютого окупанти здійснили масований ракетний обстріл всієї України. Вибухи пролунали на КиївщиніДніпропетровщиніХарківщині, Львівщині, Хмельниччині та інших регіонах. 

Так, зокрема, РФ влучила по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах України.

Крім того, ворожа ракета на Львівщині впала просто біля автобусної зупинки. На щастя, вона не розірвалася.

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Дата публікації
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