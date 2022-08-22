"Достатньо буде лише авіації": Піонтковський про попередження НАТО Росії щодо Запорізької АЕС

Велика Британія та США заявили, що аварія на Запорізькій АЕС може трактуватися країнами-членами НАТО як порушення 5-ої статті Альянсу про колективну безпеку.

У такому разі росіянам доведеться мати справу безпосередньо з НАТО. Щоправда їхні війська на територію України не ввійдуть.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

Він вважає, що НАТО буде достатньо лише авіації, щоб за кілька годин перетворити на попіл усе російське угруповання на території України.

"Ви ж бачите, як змінили ситуацію на фронті 16 HIMARS. А якщо буде залучена вся американська авіація, ракети", – сказав публіцист.

Піонтковський додав, що Путін цю загрозу усвідомлює і попередження зрозумів. Публіцист наголосив, що часи, коли всі боялися Путіна, минули, і тепер боятися має він.

"Те, як Захід припинив слухати його погрози, помітно зокрема і в ядерній сфері. Останнім часом з Москви лунають кардинально інші заяви. Вони говорять, що ядерна війна неможлива, адже у ній не буде переможців, а російська ядерна зброя існує лише для стримування можливої ядерної атаки", - сказав Піонтковський.

Нагадаємо, що британський полковник попереджає Україну про ймовірну зраду Заходу, яка дозволить Путіну виграти війну

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