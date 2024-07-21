Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Достатня далекобійність має бути відповіддю": Зеленський про обстріли України КАБами

"Достатня далекобійність має бути відповіддю": Зеленський про обстріли України КАБами

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Україна потребує більше захисту від російського терору.

Росія щодня випускає по Україні понад сотню керованих авіабомб. Лише за одну цю ніч російська армія застосувала проти України майже 40 "Шахедів". 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючу нічну атаку по Україні.

"Коли щодобово російська авіація запускає понад сотню керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій – нам потрібен надійний захист і від них. Це реально, якщо знищувати носії бомб – російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, – підтримує захист від терору", - написав він.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона вночі збила 35 з 39 ударних дронів "Shahed".

Крім того, росіяни атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області РФ та Криму, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області.

Удари по Росії змусять її шукати миру! Зеленський рішуче виступив на засіданні уряду Британії

Удари по Росії змусять її шукати миру! Зеленський рішуче виступив на засіданні уряду Британії

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація