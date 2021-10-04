"Дострибалися": у Одесі немає місць у ковід-реанімаціях та відсутні лікарі-реаніматологи

У Одесі реанімаційні палати усіх міських лікарень вщент заповнені коронавірусними пацієнтами у важкому стані.

У Одесі стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Через це місця у реанімаціях місцевих опорних лікарень вщент заповнені пацієнтами з COVID-19.

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Про це повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова.

"Не зрозумію на кого більше злитися зараз - на тих, хто не встигає місця організовувати, чи на тих, хто ці місця заповнює зі швидкістю світла через власну дурість (вже вибачте, але це так). Отже, на цей момент місць в реанімаціях для важких пацієнтів немає. ШВЛ є в табличках звітних за даними стаціонарів, а місць немає. Ось тільки не будемо забувати, що минулого року ШВЛ накупили багато, а ось реаніматологів "докупити" неможливо. А сам по собі апарат в лікарні рівним рахунком нічого не значить - на ньому хтось повинен працювати", - розповідає волонтерка.

За її словами, прилаштувати важко хворих до лікарні зараз практично неможливо, а лікарі виписують пацієнтів із сатурацією, яка начебто підвищилася, але після виписки одразу падає, і пацієнт знову перебуває у складному стані.

"Ситуація дуже важка. Жодна система не витримає такого навантаження. Бракує фінансування! Немає реаніматологів в такій кількості. За добу сьогодні госпіталізовано по країні майже 1000 осіб. Це три середніх лікарні. Вдумайтеся - три лікарні за добу заповнені", - написала Катерина Ножевнікова.

Вона вкотре закликала одеситів вакцинуватися проти коронавірусу.

"Вакцинуйтеся. Носіть респіратори і маски. Дотримуйтесь дистанції. Бережіть себе і своїх близьких. Всі реанімаційні у лікарнях, крім 5-ї лікарні заповнені на 100 відсотків. А в 5-й, я так розумію, не вистачає бригад реаніматологів. Дострибалися", - резюмувала волонтерка.

Нагадаємо, що за словами волонтерки, добові госпіталізації по Одеській області злетіли в 4 рази з початку місяця.

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