Доступ до наркотичних знеболювальних на фронті: які зміни ухвалив уряд

Ліки / © Associated Press

Кабінет Міністрів України спростив порядок використання наркотичних знеболювальних препаратів у бойових умовах. Йдеться про скасування частини бюрократичних процедур, які ускладнювали їх застосування на передовій.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Що відомо про спрощення доступу до знеболювальних на фронті

Відтепер у зоні бойових дій та на окупованих територіях відмовляються від цивільних форм медичної звітності. Бойові медики зможуть використовувати спрощені військові документи, зокрема «Картку пораненого», для фіксації надання допомоги. Крім того, Міністерство оборони отримає повноваження самостійно визначати правила забезпечення, зберігання та списання таких препаратів у військових підрозділах.

«Фактично уряд прибрав норми мирного часу, які на полі бою виконати було нереально», — йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що на прифронтових територіях аптеки стали не лише місцем продажу ліків, а й важливою точкою підтримки для місцевих жителів. Попри постійні обстріли та повітряні тривоги, фармацевти продовжують працювати і допомагати людям. Зокрема, там, де функціонує «Аптека 9-1-1», тривоги не припиняються навіть на годину. Працівники зазначають, що щодня стикаються з небезпекою, однак залишаються на робочих місцях, аби забезпечити людей необхідними ліками та першою допомогою. Водночас аптеки у таких регіонах часто стають місцем, де мешканці можуть отримати не лише медикаменти, а й елементарну підтримку та пораду.

