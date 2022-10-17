Доступ до Оленівки: Червоний Хрест не прибув на лінію розмежування для зустрічі з українською делегацією

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не може "силоміць проникнути" до колонії в Оленівці, де росіяни утримують українських військовополонених.

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не з'явилися на межі з тимчасово окупованою територією, де на них чекала українська делегація для обговорення доступу до колонії з військовополоненими в Оленівці.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram

"Цей візит ми планували здійснити разом із Міжнародним комітетом Червоного Хреста, для того, щоб спонукати його домогтися від Росії доступу до Оленівки і відвідати українських військовополонених", - написав Лубінець.

Він зазначив, що для МКЧХ це було складніше, ніж просто вчергове опублікувати "заклики до обох сторін" на сторінках свого сайту.

"Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили", - повідомив Лубінець.

За його словами, Червоний Хрест не виконує свій мандат, зокрема на відвідування військовополонених на тимчасово окупованих територіях України та в Росії, прикриваючи це відсутність дозволів з боку РФ.

Водночас МКЧХ не дає відповідей, що саме вони роблять, щоб змінити ситуацію та отримати доступ до полонених.

"Бездіяльність МКЧХ призвела до того, що військовополонених щодня катують. Так, я не помилився - кожного дня. Росіяни знають, що Червоний Хрест не приїде і не буде вимагати доступу до полонених", - сказав він.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини додав, якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі і своїм мовчанням підіграє агресору злочинцю, вона має бути ліквідована.

Червоний Хрест та Оленівка: що відомо

Зеленський напередодні розкритикував МКЧХ за те, що їхня місія досі не відвідала українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці.

Окрім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак поставив ультиматум, аби організація упродовж трьох днів скерувала свою місію до Оленівки.

Нагадаємо, що теракт в Оленівці стався ще в ніч проти 29 липня. Там пролунав вибух, у якому Росія намагалася звинуватити Україну. Проте, згідно з висновки міжнародних експертів, у теракті російськими силами була застосована термобарична зброя.

За приблизними даними, жертвами вибуху стали 50 людей, ще 130 осіб зазнали поранень.

РФ досі не пропускає до Оленівки жодної міжнародної місії.

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