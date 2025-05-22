Доступ ГРУ до тисяч камер спостереження в Україні: що кажуть у Держприкордонслужбі

Камера відеоспостереження

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Українські інформаційні системи, до яких під’єднані системи відеоспостереження на кордоні, не були зламані. Також до ДПСУ не надходило інформації від прикордонників суміжних країн про зламування камер на прикордонних переходах.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі Суспільному.

«Такої інформації нам не не надходило від прикордонників суміжних країн, щоб вони мали якийсь вплив на їхні інформаційні системи, в тому числі ті, до яких, під’єднані системи відеоспостереження», — сказав Демченко.

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Речник додав, що Державна прикордонна служба України, яка також має систему відеоспостереження на кордоні, теж не зафіксувала зламу систем. За його словами, це стосується і зеленої ділянки кордону, і пунктів пропуску.

За словами речника ДПСУ, відбувається постійна комунікація на рівні навіть прикордонних підрозділів України з прикордонними підрозділами на місцях суміжних країн.

«Якщо нам вдасться отримати від них якесь підтвердження, що дійсно був якийсь вплив, то ми обов’язково ділимося інформацією для того, щоб врахувати це в своїй службовій діяльності відносно захисту наших інформаційних систем. За необхідності, ми можемо також надати всю необхідну допомогу, якщо така буде запропонована на отримання від суміжних країн», — сказав Демченко.

Що передувало

Велика Британія разом із союзниками, зокрема зі США попередили про кіберкампанію, що спонсорується Росією і спрямована на підрив надання допомоги Україні, а також на західні логістичні структури й технологічні компанії. Зокрема видання The Guardian з посиланням на британську розвідку повідомило про те, що російська військова розвідслужба нібито отримала доступ до тисяч камер спостереження на західному кордоні України, щоб відстежувати та переривати потік західної допомоги, призначеної для Києва.

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