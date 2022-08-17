“Доступна іпотека”: коли запрацює і якою буде ціна кредиту на житло

Програма “Доступна іпотека”, яку Уряд запускає з жовтня, буде реалізовуватись з урахуванням регіонального аспекту. Сума іпотечного кредиту буде залежати від регіону та населеного пункту, в якому учасник хоче придбати квартиру.

Про це повідомила перша віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, передає відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації.

“Іпотечна програма гнучка до цінової політики в різних регіонах України. Сума кредиту буде залежати від конкретного міста\містечка\села, в якому людина хоче оселитися. Базовою є опосередкована вартість спорудження квадратного метру житла, яку визначає Мінрегіон”, – зазначила Юлія Свириденко.

Програма "Доступна іпотека"

Якою буде ціна кредиту

Від базової ціна квадратного метра житла збільшується в 2,5 рази для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова.

Для міст із населенням понад 300 тис осіб, а також міст на відстані до 15 км від Києва застосовуємо збільшення в 2 рази.

Для міст із населенням від 100 до 300 тис. - в 1,75 рази.

Для інших населених пунктів – опосередкована вартість у відповідному регіоні.

“Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною”, – додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії “Укрфінжитло” в рамках програми "Доступна іпотека”, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

З жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовціі, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.

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