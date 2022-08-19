"Доступна іпотека": в Україні через "Дію" можна буде купити житло в кредит

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, як працюватиме програма "Доступна іпотека" в "Дії".

Про це він повідомив 19 серпня в ефірі телемарафону.

Так, минулого тижня уряд ухвалив постанову про доступну іпотеку. У першу чергу вона запускається для військових, для членів їхніх родин, для медиків, для вчителів, для науковців. І вже другим етапом будуть ВПО, а далі всі українці. Цей проєкт передбачає пільгову ставку від 3 до 7% для того, щоб можна було собі придбати житло.

"Інновація цієї послуги, окрім пільг у відсотках, полягає у тому що цю послугу можна буде отримати через "Дію". Не потрібно буде збирати документи, щось комусь доводити, збирати довідки про доходи, ходити по банках, забудовниках. Просто в кілька кліків ви зможете в "Дії" надіслати запити в різні банки, автоматом акумулюється вся необхідна інформація після чого ви отримуєте документ електронний від банку, на яку суму ви можете отримати іпотеку. Далі з цим електронним документов ви можете звертатися до забудовників, обирати собі житло і після цього купувати його в іпотеку", - пояснив Федоров.

Він також зазначив, що проєкт передбачає купівлю житла з мінімальним початковим внеском у розмірі 20% та кредитуванням на термін до 20 років.

Нагадаємо, уряд затвердив умови забезпечення масового іпотечного кредитування для держкомпанії "Укрфінжитло" в рамках програми "Доступна іпотека", ініційованої президентом Володимиром Зеленським. Від жовтня отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.

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