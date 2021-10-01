Доступні ліки: від сьогодні отримати інсулін в аптеках можна лише за електронними рецептами

Доступні ліки: від сьогодні отримати інсулін в аптеках можна лише за електронними рецептами

На відшкодування вартості інсулінів до кінця року виділено 660 млн грн.

Від 1 жовтня пацієнти з діабетом зможуть отримати інсулін в аптеках за програмою "Доступні ліки" лише за електронними рецептами.

Також читайте Від сьогодні лікарняні листи переходять в онлайн

Про це повідомило МОЗ.

"Життєвонеобхідні ліки для людей з хронічними захворюваннями мають бути доступними. Відтепер інсуліни цілковито увійшли до переліку таких ліків і надаються пацієнтам в аптеках за електронним рецептом від лікаря", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У МОЗ поінформували, що станом на 1 жовтня кількість аптек, в яких пацієнт зможе отримати інсулін, в цілому по країні зросла в 4 рази. Станом на 1 жовтня до програми приєднались понад 560 аптечних закладів-юридичних осіб, які мають 5300 місць відпуску, тобто аптек та аптечних пунктів, по всій країні. А за даними регіональних департаментів охорони здоров'я, протягом січня-серпня 2021 року пацієнти отримували інсулін у понад 1400 аптеках України.

Зазначається, що від 1 жовтня препарати інсуліну можна буде отримати за електронним рецептом. Перший електронний рецепт на інсулін пацієнту виписує виключно лікар-ендокринолог, на основі створеного та внесеного в електронну систему охорони здоров'я плану лікування. Повторний рецепт зможе також виписати сімейний лікар. До кого звертатись за повторним електронним рецептом пацієнт обирає самостійно. Маючи електронний рецепт, пацієнт обирає будь-яку аптеку в будь-якому регіоні країни, яка має договір з НСЗУ за напрямом реімбурсації інсулінів. Впізнати таку аптеку можна буде за наліпкою "+Інсуліни".

У МОЗ назвали п’ять кроків, як отримати інсулін за електронним рецептом:

Відвідати ендокринолога. Мати складений індивідуальний план лікування, де ендокринолог призначає тип та дозування інсуліну і вносить ці дані в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Отримати електронний рецепт у ендокринолога (якщо первинний рецепт, то лише у нього!) або свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може виписати електронний рецепт лише за встановленим ендокринологом планом лікування і не може змінити призначення ендокринолога. Прийти та отримати інсуліни у будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ за напрямом реімбурсації інсулінів. Отримати повторний електронний рецепт у свого сімейного лікаря або ендокринолога. Якщо тієї кількості інсулінів, які призначив ендокринолог, недостатньо, то сімейний лікар направляє пацієнта знову до ендокринолога для коригування або створення нового плану. До кого звертатися за повторним рецептом, пацієнт обирає самостійно.

Нагадаємо, від 1 жовтня в Україні також запрацював і електронний лікарняний.

Безкоштовний інсулін: як діабетикам його отримати та чи є препарат у регіональних лікарнях

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання