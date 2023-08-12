Доступні ліки: які препарати можна отримати безкоштовно

Українцям пояснили, як дізнатися, які препарати можна отримати безкоштовно.

У рамках програми "Доступні ліки" українці можуть отримати деякі препарати безкоштовно. Нині в програму входять 486 лікарських засобів за такими напрямами: серцево-судинні захворювання; цукровий і нецукровий діабет, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів; розлади поведінки і психіки та епілепсія; хвороба Паркінсона, імуносупресивні препарати.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я.

Для того, щоб отримати ліки безкоштовно, потрібно звернутися до сімейного лікаря чи іншого лікаря-спеціаліста. Він повинен виписати призначення та е-рецепт. Після отримання призначення і першого е-рецепту від лікаря-спеціаліста подальші рецепти можна отримувати у свого сімейного лікаря.

Отримати "доступні ліки" можна в аптеках, яка має договір з НСЗУ. Зазвичай такі аптеки мають спеціальну позначку "Доступні ліки".

Актуальний перелік лікарських засобів, які можна отримати безкоштовно чи з невеликою доплатою, можна дізнатися, перейшовши за посиланням.

Вимушені переселенці можуть звертатись до лікаря без декларації.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже, де найближча аптека, яка має договір із НСЗУ, яка відпускає ліки за необхідним напрямком;

через чат-бот "Спитай Гриця". Слідуйте за вказівками чат-боту і він вкаже, де найближча аптека;

"Спитай Гриця". Слідуйте за вказівками чат-боту і він вкаже, де найближча аптека; через дашборд на сайті НСЗУ. В меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрямок програми реімбурсації. Дашборд покаже аптеки, які відповідають вашому запиту, з адресами та телефоном.

Нагадаємо, від 1 липня "Доступні ліки" відпускатимуть лише за електронним рецептом – як його отримати.

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