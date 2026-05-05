«Доступні ліки» в Україні розширили: які інноваційні препарати додали

В Україні набув чинності оновлений перелік лікарських засобів у межах державної програми реімбурсації «Доступні ліки». До нього включили оригінальні інноваційні препарати.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

До програми включили лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, а також для лікування цукрового діабету 2 типу та хронічних захворювань легень. Йдеться, зокрема, про препарати на основі ривароксабану, дабігатрану етексилату, апіксабану, дапагліфлозину та емпагліфлозину.

Також перелік доповнили 19 торговими назвами лікарських засобів на основі аторвастатину в різних дозуваннях.

Для нових препаратів застосовують оновлений механізм відшкодування. Держава компенсує фіксовану суму за упаковку конкретного лікарського засобу. Скільки саме доплатить пацієнт, залежить від вартості препарату в аптеці — різницю між ціною та сумою компенсації він сплачує самостійно.

Еліквіс (апіксабан) 5 мг №60 — держава відшкодовує 578,09 грн

Прадакса (дабігатрану етексилат) 150 мг №60 — 718,29 грн

Форксіга (дапагліфлозин) 10 мг №30 — 834,61 грн

Джардінс (емпагліфлозин) 10 мг №30 — 848,53 грн

Ксарелто (ривароксабан) 15 мг №14 — 252,16 грн

Ксарелто (ривароксабан) 15 мг №42 — 755,34 грн

Ксарелто (ривароксабан) 20 мг №28 — 509,61 грн

Ксарелто (ривароксабан) 20 мг №100 — 1630,94 грн

У МОЗ пояснюють, що вартість препаратів може відрізнятися в різних аптеках, відповідно змінюється і сума доплати для пацієнта. Наприклад, якщо ціна препарату перевищує суму відшкодування, різницю необхідно сплатити самостійно. Якщо ж препарат дешевший, доплата буде меншою.

Водночас для діючої речовини ривароксабан до оновленого переліку включили генеричний препарат — «Фенікс». Його вартість у межах програми реімбурсації повністю компенсується державою.

«Окремо щодо препаратів Форксіга — МНН дапагліфлозин — та Джардінс — МНН емпагліфлозин: ці лікарські засоби застосовують для лікування цукрового діабету 2 типу. У клінічній практиці їх також можуть призначати пацієнтам із серцево-судинними або нирковими ускладненнями. Водночас у межах програми „Доступні ліки“ ці препарати відшкодовуються саме для пацієнтів із діагнозом цукровий діабет 2 типу», — додали в МОЗ.

