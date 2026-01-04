Досвід Покровська: WP про нову тактику РФ, яка загрожує фортецям Донбасу

Як росіяни готують ґрунт для облоги Краматорська та Слов’янська / © ТСН.ua

Російські армія почала застосувати нову схему захоплення українських міст. Це можна побачити на прикладі Покровська. Ця кампанія показує, що російські військові навчаються та адаптуються, і, якщо їх не зупинити, може передвіщати серйозні проблеми для України в найближчій та середньостроковій перспективі.

Про це пише провідний аналітик Інституту з вивчення війни (ISW) Жорж Баррос для The Washington Post.

За його словами, Кремль роздуває важливість захоплення Покровська, щоб зобразити неминучість просування Росії на полі бою. Це відчуття неминучості поділяють деякі члени переговорної команди Трампа, які намагаються розробити мирну пропозицію щодо війни в Україні.

Насправді Росія заплатила високу ціну за свою невпинну кампанію в Донецькій облаті. За останні 20 місяців російські війська просунулися лише від Авдіївки до Покровська. Російські війська втратили щонайменше п’ять дивізій бронетехніки та танків (понад 1000 бронетехніки та понад 500 танків) у районі Покровська з початку наступальних операцій із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року до літа 2024 року.

Відтоді російські війська змінили свою тактику, поступившись пріоритетом механізованих атак на користь місій проникнення невеликих піхотних підрозділів, ймовірно, щоб зберегти свою техніку, яка має низьку живучість проти українських безпілотників. Ця зміна дозволила російським військам продовжувати наступ буквально пішими темпами та з великими втратами.

Жорж Баррос певен, що падіння Покровська навряд чи призведе до прориву для росіян. Російські сили, що дислокуються там, тепер добре обізнані у виснажливій позиційній війні, не мають можливості швидко пересуватися та захоплювати більше територій. А враховуючи, що, за оцінками, Росія зазнала понад 1 мільйона втрат та понад 250 000 убитих, а також те, що вербування не дозволяє повністю компенсувати втрати, Росії бракує військ для рішучого прориву у такому масштабі, особливо враховуючи, що Україна має густу мережу польових укріплень безпосередньо на захід від Покровська.

Тим не менш, у цій кампанії росіяни продемонстрували нещодавно розроблений оперативний шаблон захоплення українських міст: спочатку систематично руйнувати логістичні лінії України за допомогою безпілотників, а потім відправляти піхотні штурмові та інфільтраційні групи, щоб придушити обложених захисників. Зокрема, здатність Росії послаблювати позиції України на полі бою ударами середньої дальності викликає занепокоєння.

Оборона Україною фортечного поясу — добре укріплених міст Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка — буде значно ускладнена, якщо Росія зможе позбавити Україну залізниць та автомагістралей, необхідних для постачання цих опорних пунктів. Дійсно, Росія вже намагається повторити уроки, отримані під час Покровська. На початку листопада Україна припинила залізничне сполучення з Краматорськом, ймовірно, через загрозу з боку російських безпілотників.

Автор статті радить Силам оборони знайти спосіб протидіяти цьому шаблону. Зокрема, застосувати ефективніші засоби протидії безпілотникам для захисту свого тилу, водночас краще націлюючись на операторів російських безпілотників.

Але щоб справді зупинити росіян, допомога Заходу залишається життєво важливою. Україні потрібен продовження обміну розвідувальними даними, а також нові постачання більшої кількості звичайної зброї для ураження цілей середньої дальності, включаючи артилерію та ракети. Поки Росія продовжуватиме досягати успіхів на полі бою, малоймовірно, що вона вестиме змістовні переговори щодо припинення війни.

Раніше очільник штабу дивізіону артилерійської розвідки артилерійської бригади НГУ Ігор Яременко розповів, як росіяни змінюють тактику у Покровську.