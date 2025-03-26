Досвідчені кулінари розкрили свої секрети: як зварити картоплю, щоб було смачно

Ділимося порадами досвідчених кухарів про те, як варити картоплю, щоб було смачно. Як варити картоплю в мундирах, на пюре, в салати і на гарнір — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Картопля — саме той овоч, який українці найчастіше використовують у повсякденних рецептах. Тому вміння правильно її варити знадобиться кожному.

Як потрібно варити картоплю — загальні поради

Підбирайте для варіння картоплю одного розміру — тоді вона точно звариться рівномірно.

Чим менший розмір картоплі, тим швидше вона звариться. А якщо вам потрібно зварити овоч якомога швидше, поріжте його на шматки.

Для пюре більше підходять крохмалисті сорти картоплі — вони чудово розварюються. А ось на салати краще підходить такий сорт, який не розварюється. Щоб зрозуміти, якого саме сорту картопля, розріжте один плід навпіл, а потім потріть дві частини. Якщо картопля крохмалиста, дві половинки злипнуться. У некрохмалистої на поверхні з'являться краплини води.

Щоб отримати смачну варену картоплю, покладіть у воду під час варіння лавровий лист і зубчик часнику. Також деякі кулінари варять картоплю у м'ясному бульйоні.

Щоб зварити картоплю швидше, покладіть у воду шматочок вершкового масла. Тоді час варіння скоротиться на 5 хвилин.

Як варити картоплю в мундирах

Щоб зварити картоплю в мундирах, кожен овоч потрібно ретельно помити. Обов'язково підбирайте однакові за розмірами плоди. Щоб шкірка під час варіння не потріскалася, її потрібно в кількох місцях проколоти виделкою. Далі перекладіть картоплю до каструлі, залийте водою, щоб вона повністю покривала картоплю. На 1 літр води додайте 0,5 чайної ложки солі. Накрийте кришкою і поставте на сильний вогонь.

Скільки часу варити картоплю в мундирах? Після закипання води зменшіть вогонь до середнього і готуйте страву 20-25 хвилин. Якщо картопля молода, вона може варитися і 15 хвилин. А вже старі плоди — приблизно пів години. Щоб перевірити готовність, можна проколоти картоплю виделкою.

Якщо ви варите картоплю на салат, тоді час варто зменшити до 15-18 хвилин. Вона повинна вийти твердою і добре тримати форму.

Скільки і як варять очищену картоплю

Спочатку картоплю очищають від шкірки і всіх вічок. Якщо вона велика, її краще розрізати на кілька частин. Покладіть картоплю до каструлі, залийте повністю холодною водою. Щоб картопля під час варіння не розварилася, додайте 1 столову ложку оцту (на 1 літр води). Поставте на сильний вогонь, і коли вода закипить, зменшіть його до середнього.

Цілу очищену картоплю потрібно варити 20-25 хвилин. Якщо її дрібно нарізати, час варіння зменшується до 15-20 хвилин. Після приготування важливо злити воду, інакше овоч розвариться.

Скільки часу варити картоплю на пюре? Якщо ви дрібно порізали плоди, тоді 15-18 хвилин. В іншому разі — 20-25 хвилин. Далі злити воду, додати тепле молоко і м'яке вершкове масло, добре розім'яти до однорідності.

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