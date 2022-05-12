"Досягли певного "цинізму": ЗСУ влаштовують "сафарі" на кадирівців

Збройні сили України нищать кадирівців, які потрапляють на територію України.

Все через те, що "тікток-війська Кадирова" з Чечні знущаються з українців, катують їх та вбивають.

Про своєрідне "сафарі" на кадирівців в Україні розповів в інтерв'ю "АрміяINFORM" очільник Управління СБУ в Харківській області підполковник Роман Дудін.

За його словами, раніше була інформація, що підрозділи кадирівців зайшли на територію Харкоівської області, але українські воїни їх швидко "утилізували".

"Стосовно "кадирівців" — була така інформація… Але наші хлопці досягли вже такого "цинізму" в хорошому сенсі цього слова, що, щойно дізнаються про перебування даної категорії осіб в регіоні, відкривають своєрідне "сафарі" на них, намагаються щось таке вгатити в район перебування "кадирівців", ПВК тощо, щоб ті одразу припинили своє існування", - розповів Дудін.

Нагадаємо, що СБУ продовжує робити перехоплення розмов російських окупантів на території України. Більшість розмов свідчить про те, що росіяни перебувають у депресивному настрої через втрати після зустрічей з ЗСУ.

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