Досягнуто домовленостей у військовій сфері: Зеленський про свій візит до Швеції

Під час візиту до Швеції президент підписав низку угод для посилення обороноздатності України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до Швеції було досягнуто важливих домовленостей щодо посилення українських Сил оборони.

Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що було досягнуто домовленості щодо виробництва техніки в Україні, а також про початок тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen.

"Сьогодні весь день працюємо у Швеції, зараз завершуємо день у Стокгольмі. Зброя для наших воїнів — це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що йдеться про виробництво шведських бойових машин піхоти СV90 на території України. Також було досягнуто домовленості про збільшення поставок артилерійських систем Archer для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почне перемовини зі Швецією щодо угоди про довгострокові безпекові гарантії у межах декларації G7.

Крім того, ми раніше інформували, що заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга припустив, що для передавання шведських літаків Grippen може бути потрібен дозвіл США та інших союзників.

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