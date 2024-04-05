"Доторканні нардепи": скількох парламентарів підозрюють у скоєнні злочинів - цифра вражає

У ВР IX скликання є тільки одна фракція, депутати якої не замішані у кримінальних справах.

Щонайменше 54 депутати Верховної Ради IX, поточного, скликання отримали підозри у скоєнні кримінальних злочинів. Тобто кожен восьмий обранець народу може виявитися злочинцем.

Теку інформацію оприлюднив "Рух Чесно", посилаючись на дані від НАБУ та з відкритих джерел.

Журналісти зазначають, що наразі ДБР порушило справи щодо 19 нардепів, яким вже повідомили про підозру. Крім того, народні обранці фігурують у провадженнях СБУ, Офісу генпрокурора та інших правоохоронних органів.

"Це скликання ВРУ стало першим офіційно “доторканним”, що значно спростило притягнення нардепів до відповідальності. Проте точна кількість та імена нардепів, яким висувались підозри у кримінальних правопорушеннях, на жаль, не відомі", – йдеться у матеріалі.

Визначення депутатів, які фігурують у кримінальних справах ускладнюється тим, що правоохоронні органи не можуть розголошувати імена підозрюваних осіб до вироку суду.

Журналістам вдалося встановити особи 42 народних обранців, які отримали підозри у скоєнні різних злочинів після обрання у Верховну Раду IX скликання. До цього "чорного списку" увійшли представники усіх парламентських фракцій та груп, крім “Голосу”, проте найбільша кількість з них – “Слуги народу” та члени забороненої партії ОПЗЖ.

Провадження та підозри

Підозри нардепам висувалися злочини, передбачені 26 статтями Кримінального кодексу, зокрема:

брехня у деклараціях;

держзрада та злочини проти національної безпеки;

сприянні діяльності терористичних організацій;

хабарництво;

зловживання впливом;

службове підроблення документів;

виїзд за кордон під час війни;

шахрайство;

ухилення від податків;

відмивання грошей;

бійки та хуліганство;

погрози;

смертельна ДТП.

Крім того, НАЗК склало щонайменше 70 адміністративних протоколів про ймовірні корупційні правопорушення, скоєні депутатами ВР IX скликання, а саме:

несвоєчасне декларування;

конфлікт інтересів та інші.

Проте, згідно із Кримінальним кодексом, в Україні діє презумпція невинності. Тобто провину особи може встановити тільки суд.

Нагадаємо, нардеп задекларував криптовалюту на понад 24 млн грн, яка йому ніколи не належала. Якщо його провину буде доведено, його можуть позбавити волі терміном до двох років.

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